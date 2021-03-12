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Камчатцы проводят зиму масленичными гуляниями

Камчатцы проводят зиму масленичными гуляниями

На Камчатке в предстоящие выходные пройдут мероприятия, посвящённых проводам зимы.

Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины подготовила викторину, посвященную Масленице. Ребята могут продемонстрировать свои знания об истории праздника и о народных традициях, связанных с масленичными гуляниями. Викторина проходит на сайте библиотеки.

Сотрудники Камчатского центра народного творчества проведут фолк-урок о традициях Масленицы. Урок доступен на сайте учреждения.

Также состоятся мероприятия с использованием передвижных автоклубов.В Усть-Большерецке будет организовано праздничное народное гуляние. 13 марта на площадь поселка приедет автоклуб. На сцене будут выступать творческие коллективы района, гости праздника примут участие в традиционных народных забавах: метание валенка, перетягивание каната. Для всех пришедших на праздник будет приготовлено угощение - русские блины и горячий чай.

Народное гуляние «Широкая Масленица!» состоится на центральной площади Паланы Корякского округа 14 марта. По случаю праздника Корякский центр народного творчества подготовил для детей и взрослых интересные развлекательные мероприятия. Жителей и гостей северного поселка Камчатского края ждёт красочное мероприятие с разнообразными развлечениями, конкурсами, играми и выступлением местных коллективов.

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