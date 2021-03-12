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Камчатский край стал акционером единой дальневосточной авиакомпании: авиатарифы внутри региона продолжат снижаться

Камчатский край стал акционером единой дальневосточной авиакомпании: авиатарифы внутри региона продолжат снижаться

Одним из акционеров единой дальневосточной авиакомпании стал Камчатский край. Об этом в эфире передачи «Камчатка: главное за неделю» рассказал Владимир Солодов.

«Буквально неделю назад были подписаны все документы о создании единой дальневосточной авиакомпании. Камчатский край стал одним из акционеров, и теперь наряду со всеми другими регионами ДФО мы будем участвовать в принятии решений о том, какие маршруты являются первоочередными, где будет усилена интенсивность, и вместе с дальневосточниками будем отстаивать необходимость дополнительных субсидий из федерального центра. Это важнейший шаг для того, чтобы сделать транспортное перемещение по Дальнему Востоку более доступным с точки зрения частоты перелётов и стоимости», — сказал губернатор Камчатского края.

Кроме того, как напомнил глава региона, продолжается работа по снижению стоимости авиаперелётов по Камчатке. На этой неделе стало известно об изменении тарифа до Оссоры: сейчас стоимость билета составляет 14 тысяч 200 рублей, с 15 марта цена упадёт до 10 тысяч 400 рублей. Это стало возможным благодаря завершению реконструкции взлётно-посадочной полосы. Теперь жители отдалённого села могут добираться домой напрямую с помощью авиационного сообщения.

Также прорабатывается вопрос о снижении стоимости авиабилетов из Петропавловска-Камчатского в населенные пункты Тигильского района.

Напомним, ранее постановлением камчатского правительства в 2020 году были снижены тарифы по направлениям Петропавловск-Камчатский — Никольское (было 14300 рублей, стало 11300 рублей), Петропавловск-Камчатский — Манилы (было 20400 рублей, стало 17400 рублей) и Петропавловск-Камчатский — Соболево (было 6500 рублей, стало 3200 рублей).

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