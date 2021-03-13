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По поручению правительства Камчатки волонтеров-медиков и врачей обеспечивают горячим питанием

По поручению правительства Камчатки волонтеров-медиков и врачей обеспечивают горячим питанием

На протяжении трёх месяцев КГАУ «Дворец молодежи» по поручению правительства Камчатского края обеспечивает питанием волонтеров-медиков и врачей, работающих в условиях коронавирусной инфекции.

«Еще раз хочу поблагодарить всех врачей и волонтеров за работу в период пандемии. Нам очень хочется поддержать медиков в такой непростой период всем, что в наших силах. Мы стараемся обеспечить врачей разнообразной и вкусной пищей и еженедельно опрашиваем их о качестве доставляемой продукции. Кроме того, в этом месяце мы обеспечиваем работников станции скорой медицинской помощи питьевой водой. Более 6000 тысяч бутылок воды планируем туда доставить», - прокомментировал Дмитрий Тимофеев, директор КГАУ «Дворец молодёжи».

Медики отмечают, что вкусная еда поддерживает их в течение напряженного рабочего дня. У них остаётся больше времени для другой работы и для общения с родными, что тоже поддерживает их в это непростое время.

Напомним, с 11 декабря осуществляется обеспечение горячим питанием волонтёров и медиков, работающих в так называемой «красной зоне». Ежедневно силами краевых предприятий общественного питания изготавливается и распространяется почти 600 порций горячего питания по меню, согласованному с представителями учреждений здравоохранения.

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