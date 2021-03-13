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Зрителей горнолыжных состязаний на Морозной ждут свободный вход, большая торговля и регулярные автобусы

Зрителей горнолыжных состязаний на Морозной ждут свободный вход, большая торговля и регулярные автобусы

Во время проведения чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту на маршруте от автостанции в городе Елизово до горы Морозной будет работать общественный транспорт. Интервал между рейсами автобусов - около пяти-семи минут, стоимость проезда составит двадцать пять рублей.

«Практика такой работы общественного транспорта в дни крупных мероприятий уже имеется: «Елизовский спринт», горнолыжный чемпионат 2019 года. Запустим автобусы в дни открытия и закрытия чемпионата - 31 марта и 4 апреля, и в выходные, то есть в периоды наибольшего наплыва зрителей», – рассказал глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

Совместно с министерством транспорта районная администрация направит подрядчиков на расчистку подъездных путей к горнолыжной базе и автомобильных стоянок.

«Дополнительные парковки будут рассчитаны примерно на двести мест, но желающих попасть на гору в эти дни может быть гораздо больше. Мы рекомендуем пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до горы. Это поможет избежать проблем с парковкой и дорожным движением», – отметил Сергей Тюлькин.

Во время проведения соревнований на территории горнолыжной базы на горе Морозной организуют площадки для выездной торговли. Развернуть палатки с продуктами питания и сувенирами готовы порядка двадцати семи предпринимателей и предприятий.

Чемпионат России, Кубок России и соревнования FIS по горнолыжному спорту пройдут на Камчатке в период с 31 марта по 4 апреля.

31 марта пройдут соревнования в дисциплине «супергигант» в рамках чемпионата России среди мужчин и женщин. 1 апреля состоятся соревнования в дисциплине «слалом-гигант». 2 и 3 апреля спортсменов ждут состязания в дисциплине «слалом» в чемпионате России и этапе Кубка России (FIS). 4 апреля пройдут командные соревнования.

Вход на территорию базы «Морозная» для зрителей свободный.

горные лыжи
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