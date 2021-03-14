Командор «Берингии» Александр ПЕЧЕНЬ: «Карагинские встречи дороги моему сердцу»

В село Карага, на родину четырёхкратного чемпиона Традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» Андрея Притчина отправилась 13 марта команда культурно-просветительского проекта «Берингия» – лицом к лицу с Севером», который в рамках Зимнего фестиваля «Берингия» реализует основатель гонки «Берингия» Александр Печень.

Пока упряжки «Берингии-2021» штурмуют Карагинский перевал, команда проекта передала в школу села гуманитарный груз, собранный на средства правительства Камчатского края, предпринимателей и общественных организаций региона.

Карагинские дети, как и ребятишки в других сёлах по маршруту гонки, получили в подарок мягкие игрушки, сборники сказок, различные энциклопедии, фотоальбомы и раскраски, и, конечно же, фломастеры. В коробках с гуманитарным грузом можно найти новые книги как для младших, так и для старших школьников, в том числе великолепные познавательные издания Кроноцкого государственного заповедника и «Новой книги».

Команда Александра Печеня провела в Караге конкурс детских рисунков, посвящённных «Берингии», разместила в сельском ДК выставку детских рисунков прошлых лет «Берингия» глазами детей Севера», выставку берингийских плакатов разных лет, в том числе прошлого века, а также фотовыставку Виктора Гуменюка «Берингия»: из века в век».

Фотовыставка особенно заинтересовала жителей Караги, ведь среди ста с лишним фотографий как минимум десять посвящены карагинским каюрам, которые долгие годы составляли костяк гонки. Глядя на молодые лица земляков, северяне с удовольствием вспоминали, как они готовились к встрече «Берингии», кто когда победил да какие у него были собаки. Например, в 1990 году на старт Первой гонки вышли семь карагинских упряжек и одна –из Эссо. Увы, время неумолимо: из той карагинской семерки шестеро уже покинули этот мир...

В разные годы в «Берингии» принимали участие уроженцы Караги: Алистарх и Андрей Никифоровы, Павел Лазарев, Георгий Уваров, Сергей Чечулин, Михаил Колегов, Сергей Попов, Александр Уваров, Павел Уваров, Фёдор Чечулин, Николай Агинь, Юрий Наянов, Владимир Перевертун, Михаил Захаров и другие.

Александр Печень не бывал в этих краях почти десять лет, поэтому был искренне рад увидеться с северянами, и особенно с Владимиром Перевертуном, Юрием Наяновым, Сергеем Ласточкиным, которых глава села Наталья Шафранская пригласила на встречу с основателем «Берингии». Этим каюрам Командор, как всегда называли Печеня участники гонки, вручил уникальные номерные медали, специально выпущенные к юбилею «Берингии». Каюр самой первой гонки Андрей Никифоров сейчас приходит в себя после сложной операции, поэтому Александр Михайлович навестил его дома и тоже вручил медаль «Берингии», пожелав здоровья и долгих лет.

«Ни один из них профессионально ездовым спортом не занимался – они в основном охотники и рыболовы, – напоминает основатель гонки Александр Печень. – А упряжки держали, как все северяне, до появления во дворах высокопроходимой техники, чтобы ездить на охоту на морского зверя, рыбу возить с берега на комбинат, дрова заготавливать, в гости ездить... На этих обычных упряжках и вышли на старт первой гонки «Берингия». Кстати, уговорил их готовиться к гонке художник из Оссоры Володя Лазарев, который тоже принимал участие в первой «Берингии». Он же по моему наброску нарисовал эмблему гонки, которая стала нашим символом на два десятилетия с лишним, и которую я надеюсь вернуть сегодняшней гонке, так как она отражает суть и содержание Традиционной Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». Эмблему можно увидеть в книге Александра Смышляева «Первопроходцы «Берингии». Эту книгу в прошлом году помогли переиздать мои друзья-геологи. В этой же книге можно найти много фотографий 1990 года, которые сейчас имеют особую историческую ценность».

Презентация этой, а также второй книги А. Смышляева «Берингия» - гонка из Книги Гиннесса», прошла во всех сёлах по маршруту гонки этого года. Напечатать вторую книгу и дополнительный тираж первой А. Печень смог в рамках в рамках культурно-просветительского проекта «Берингия –лицом к лицу с Севером», поэтому команда проекта получила возможность дарить их школьным библиотекам Корякии.

Возрождая многолетнюю традицию кинофестивалей «Берингии», карагинцам предложили посмотреть несколько фильмов о гонке. В этом году практически во всех сёлах А. Печень демонстрирует малоизвестную ленту Оливье Габерсека «Снега Камчатки», которую французский режиссёр снимал на «Берингии-2010». Кинопоказ посвящён памяти каюра Маргариты Байшуаковой, ушедшей из жизни 9 марта этого года. Маргариту Аркадьевну хорошо знают в каждой семье Карагинского района и гордятся своей отважной землячкой, ведь скромный фельдшер «Скорой помощи» п. Оссора от начала до конца прошла на своей упряжке семь гонок «Берингия» протяжённостью 950 км! Восьмую гонку Маргарите завершить не удалось по состоянию здоровья, но и тогда упряжка отважной эвенки преодолела более 900 км.

За две недели команда проекта «Берингия –лицом к лицу с Севером» повстречалась с жителями десяти населённых пунктов Камчатского края, через которые проходит маршрут «Берингии-2021», а также с жителями национального села Анавгай Быстринского района, более десяти лет подряд радушно принимавшего гонку.

В Оссоре Карагинского района команда проекта будет работать в понедельник, 15 марта.

На днях в Оссоре финиширует гонка «Берингия-2021», однако культурно-просветительский проект «Берингия» – лицом к лицу с Севером» не завершается, ведь команде проекта предстоит собрать и подготовить к изданию альбом детских рисунков разных лет, посвящённых гонке, отсортировать и обработать тысячи фотографий, которые ребята сделали в ходе экспедиции и смонтировать документальный фильм о поездке к северянам. В команде проекта работают основатель гонки «Берингия» Александр Печень, технический специалист и фотограф Александр Лазарев и режиссер документального кино Денис Клеблеев.

Напомним: основные средства на проект «Берингия» – лицом к лицу с севером» выделило правительство Камчатского края, также к проекту подключились неравнодушные жители Камчатки, общественные организации и предприниматели полуострова.

Участники гуманитарной акции «Берингия – детям Корякии»:

1. Правительство Камчатского края, в том числе Министерство туризма КК и АНО «Камчатский туристический информационный центр».

2. Холдинговая компания «НОВАЯ КНИГА».

3. Полиграфический холдинг «КАМЧАТПРЕСС».

4. КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей».

5. Камчатское отделение Русского географического общества (РГО).

6. ФГБУ «Кроноцкий заповедник».

7. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края и Природный парк «Вулканы Камчатки».

8. Камчатская региональная межнациональная общественная организация (КРМОО) «Содружество».

9. Студия «Щőрс».

10. Общественная организация молодёжи КМНС в Камчатском крае «Дружба северян».

Вера Ступникова,

пресс-секретарь проекта

«Берингия» –лицом к лицу с севером».





Фото Александра Печеня и Александра Лазарева.