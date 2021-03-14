Гора Морозная готовится к большим горнолыжным состязаниям

Готовить трассы к международным соревнованиям на Камчатке помогут специалисты с материка. Через неделю на полуостров прилетит группа технических мастеров, судейская бригада и водитель снегоуплотнительной техники.

«С 22 марта заезжают специалисты – это судьи, технические работники, которые будут готовить трассу, устанавливать сети безопасности, делать водяную инъекцию склона. Водяная инъекция - это такая же часть подготовки трассы, как и искусственное оснежение», – рассказал директор КГАУ СШОР «Морозная» Виктор Богун.

Комплекс «Морозная» – один из основных горнолыжных центров Камчатки, где проходят тренировки спортсменов и катаются любители. На базе - пять трасс. Самая длинная - более двух километров. В 2018 году на горнолыжном комплексе установили систему искусственного оснежения. Система вырабатывает 200 кубических метров снега в час, что позволяет готовить снежный покров в соответствии с международными стандартами FIS.

«Зима у нас в этом году совсем не снежная, и для того чтобы сделать качественное полотно трассы, мы всю зиму занимаемся искусственным оснежением трассы», - рассказал директор КГАУ СШОР «Морозная» Виктор Богун.

Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту пройдут с 31 марта по 4 апреля. В первый соревновательный день запланирована дисциплина «супергигант». Первого апреля – «слалом-гигант». Последующие два дня мужчины и женщины будут соревноваться в дисциплине «слалом». А 4 апреля пройдут командные соревнования.

В дни проведения международных мероприятий отдельные трассы будут открыты для туристов. Любители горнолыжного спорта смогут воспользоваться пятой и шестой трассами, которые расположены под кресельными канатными дорогами.