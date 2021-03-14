Камчатское БТИ: привычка голодать

Сотрудники бывшего камчатского БТИ вновь грозят властям голодовкой, о чем они уведомили публичным письмом. Общественность вздрогнула – нам все труднее разбираться в причинах и следствиях третьего раунда голодовок, которые объявляет маленький, но удивительно стойкий коллектив.

Губернатор Владимир Солодов не оставил ситуацию без оперативного реагирования – поручил председателю регионального правительства Александру Кузнецову совместно с краевым министерством имущественных и земельных отношений отработать вопрос так, чтобы «люди не пострадали» и «их законные права, которые закреплены в соответствующих коллективных соглашениях, были выполнены».

Казалось бы, все предельно ясно. Но далеко не так просто, учитывая скандальную историю камчатского БТИ. Проблемы в работе предприятия возникли не вдруг и не сегодня – еще в 2015 году федеральная налоговая служба выявила в деятельности ГУП «Камчатское БТИ» серьезные налоговые правонарушения, а общая задолженность составила 14 миллионов 219,9 тысяч рублей. Гасить долги было нечем, и в марте 2017 года была запущена процедура банкротства предприятия, инициированная налоговиками (в настоящее время БТИ находится в процедуре конкурсного производства).

В причинах столь плачевного положения дел, а их было немало, разбирались власти края, прокуратура и следственные органы (в отношении гендиректора ГУП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями»). Сотрудники БТИ считали, что их предприятие сознательно загоняли в долги. Однако среди прочих была и объективная причина кризиса: к тому времени в результате изменений в федеральном законодательстве функции БТИ были переданы кадастровым инженерам (Росреестр). Как пояснили в минимущества края, предприятие лишилось практически полного объема работ по своей основной деятельности, связанной с техническим учетом и технической инвентаризацией объектов капитального строительства.

В июле 2017 работники БТИ, не смирившись с участью банкротов, в первый раз направили губернатору края уведомление о начале голодовки. На предприятии на тот момент числились 19 сотрудников, имелась задолженность по заработной плате. Можно было только позавидовать решимости людей отстоять свои трудовые права, получить положенные выплаты. Но, как выяснилось, куда сложнее оказалось смириться с тем, что твои услуги по большому счету больше не востребованы. Правильно это или нет, но таков на сегодня вердикт государства. Однако несогласные, по сути, потребовали принять краевой закон, который обязал бы физические и юридические лица проводить технический учет. Закон, который обеспечил бы БТИ привычной работой. Увы, сделать это при всем желании не представляется возможным: в соответствии с Жилищным кодексом РФ это является компетенцией исключительно Российской Федерации, у субъекта нет полномочий по нормативному регулированию данных отношений. Эту позицию подтвердили многочисленные проверки Прокуратуры края, которые проводились по заявлениям БТИ, письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Тем не менее, как сообщали в правительстве края, делалось все возможное для сохранения предприятия. Работникам, угрожавшим голодовкой, предлагали разработать новые, востребованные населением, услуги. Предлагались различные варианты трудоустройства. Однако за два года ситуация не изменилась. До июня 2019 года предприятие финансировалось за счет субсидий из бюджета края.

Одновременно, и это удивительный факт, предприятие отказывалось передать министерству имущественных и земельных отношений хранившуюся у него учетно-техническую документацию об объектах государственного техучета и инвентаризации (технические паспорта). Что является требованием федерального закона «О кадастровой деятельности». Добиться этого министерству удалось только через арбитражный суд края, передача паспортов состоялась в августе 2019 года.

А 23 сентября 2019 года гром все-таки грянул - 9 сотрудников БТИ объявили бессрочную голодовку. Они вновь не верили, что им выплатят все положенное. Одним из требований участников акции по-прежнему оставалось сохранение предприятия. Ситуацию в БТИ оперативно начали разруливать краевые чиновники и прокуратура. Встреча с тогдашним губернатором края Владимиром Илюхиным длилась 2,5 часа, стороны получили возможность высказаться…

Уже 27 сентября прошло первое совещание рабочей группы под руководством зампреда правительства края Юрия Зубаря с участием представителей исполнительных органов государственной власти края, администрации Петропавловска-Камчатского, прокуратуры края и трудового коллектива ГУП БТИ.