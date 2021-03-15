«Берингия – 2021»: большая гонка завершилась

На Камчатке завершился последний этап ежегодной традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2021». Все каюры благополучно добрались до посёлка Оссора Карагинского района.

Первым финишировал Андрей Семашкин, сообщили в оргкомитете гонки. Там отметили, что и каюры, и собаки чувствуют себя хорошо. Последний этап был достаточно лёгким — всего 16 километров. Каюры шли из Караги до Оссоры. Протоколы и подсчёт итоговых результатов соревнований будут позже. Награждение победителей и праздничный концерт пройдут в понедельник, 15 марта, в местном доме культуры.

Напомним, гонка «Берингия-2021» стартовала 28 февраля. Она проходила в 12 этапов. Участникам предстояло преодолеть 950 километров. На старт вышло 13 каюров. Всего же до конечного пункта добрались восемь человек, пять каюров по тем или иным причинам снялись с состязаний.