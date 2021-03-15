Спасатели предупреждают: приближаться к извергающемуся Ключевскому вулкану опасно

Фото туристов на фоне извергающегося Ключевского вулкана стали все чаще появляться в социальных сетях. Спасатели напоминают, что извержение вулкана – крайне опасное для человека явление.

«Опасность представляет не только сам лавовый поток, но и фреатические взрывы, которые могут происходить при соприкосновении раскалённой магмы со снегом и льдом. При этом возможны парогазовые выбросы с выносом пепла, а также выбросы крупных обломков лавы. Предугадать место такого взрыва невозможно», - проинформировали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным вулканологов, которые несколькими днями ранее выполнили осмотр грязекаменного потока на реке Крутенькой, в шести километрах от окраины посёлка Ключи, интенсивность потока увеличилась. Его фронтальная часть продвинулась дальше, чем наблюдалось за весь предшествующий период. Учёные считают, что увеличение объёма грязевого потока, возможно, связано с увеличением интенсивности побочного извержения и продолжением взаимодействия лавы с ледником Эрмана.

Уходящая под толщу ледника Эрмана лава также может образовывать трещины в леднике на глубине – невозможно предугадать заранее, в какой момент ледник или снежник обрушится на лаву — это представляет смертельную опасность для людей.

Образовавшиеся в связи с таянием ледника и снежников грязевые потоки чрезвычайно опасны для охотников, рыбаков и туристов, находящихся в этом районе. Экстремальную опасность эти потоки представляют для снегоходчиков: можно попасть в зыбучие нестабильные участки, провалиться в жижу грязевых потоков.

Не прекращается также парогазовая активность исполина. Струи пара над образовавшимся в месте прорыва шлаковым конусом и лавовым потоком поднимаются на высоту около полутора километров над уровнем побочного прорыва.

В непосредственной близости от вулкана и побочных кратеров может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Присутствие в воздухе серы и других коррозийных элементов может вызывать порчу оборудования, различные виды недомогания, отравление и гибель животных и людей.

Крайне опасны и полёты над вулканом на малых воздушных суднах! Попадание пепла в механизмы может привести к их выходу из строя. При пеплопадах воздух заметно электризуется, это может привести к поломке электроприборов.

Вулкан Ключевской — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатского региона. В 2019-2021 годах произошло два вершинных извержения вулкана с излиянием лавовых потоков по Апахончичскому и Козыревскому желобам.

Напомним, 17 февраля 2021 года началось побочное извержение (боковой прорыв) Ключевского вулкана. Образовалось два кратера, из которых продолжают вытекать лавовые потоки.

До всех туристических фирм, расположенных на территории Камчатского края, было доведено экстренное предупреждение в связи с активностью вулкана. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает гостей и жителей региона быть благоразумными и не приближаться к извергающемуся вулкану! Помните, ваша безопасность, ваше здоровье и ваша жизнь, в первую очередь, находятся в ваших руках!