ОНФ: комфортная городская среда – не только асфальтирование дорог и установка скамеек

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта на площадке «Точка кипения» в школе № 45 Петропавловска-Камчатского презентовали проект по проведению народной инвентаризации зеленых насаждений, сообщили в региональном отделении ОНФ.

Идеей поделилась представитель ОНФ в Камчатском крае, член рабочей группы по озеленению города Марина Лысенко. Она отметила, что создание комфортной городской среды не должно ограничиваться асфальтированием дорог и установкой скамеек.

«Нельзя назвать двор или общественное пространство комфортным, если на его территории нет ни одного деревца. Ведь понятие благоустройства включает создание не только удобных, но и уютных условий для проживания, чтобы людям было приятно находиться в том или ином общественном месте», – пояснила Лысенко.

Эксперт рассказала, что озеленению города должна предшествовать инвентаризация зеленых насаждений. Этот важный этап позволит понять, в каких местах произрастают, как себя чувствуют деревья и кустарники, определить их видовой состав. На этом этапе можно выявить участки с дефицитом растительности, чтобы предусмотреть объем необходимых для озеленения материалов и затрат.

«Эта скрупулезная работа требует больших человеческих ресурсов. В Хабаровске, например, где инвентаризация ведется уже десять лет, специалистам удалось охватить всего три процента площади города. Если удастся вовлечь в этот процесс общественность, думаю, дело пойдет гораздо быстрее», – сказала представитель ОНФ.

Она обратила внимание на то, что принять участие в инвентаризации могут и учащиеся, например, сосредоточившись на участках, примыкающих к школе. Это даст детям ценный опыт и дополнительный стимул к изучению естественных наук.

Это предложение понравилось старшеклассникам и их наставнице, учителю биологии Шепетовской Ольге Ивановне. Педагог выразила готовность заняться преображением территории, тем более что такая потребность существует. «Мы посадим рябины по периметру хоккейной коробки, поставим скамеечки, и как сразу уютно станет в нашем дворе», – сказала она ребятам и предложила поддержать этот проект.

Для начала его участникам предстоит познакомиться с методикой учета растений, провести исследование местности, затем разработать проект озеленения и только после этого приступать к его реализации. Марина Лысенко пообещала оказать всю необходимую помощь, тем более что в этом деле она не новичок: уже много лет занимается озеленением двора своего многоквартирного дома, а в прошлом году представитель ОНФ вошла в рабочую группу по озеленению Петропавловска-Камчатского.

«У нас в городе много мест, где на счету каждое деревце, а ведь растительность решает важную экологическую задачу, защищая дворы от дорожных газов и пыли. Инвентаризация насаждений – это работа кропотливая, но очень интересная. Надеюсь, что к ней подключатся другие образовательные учреждения и общественные организации города», – подытожила Лысенко.