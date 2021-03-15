Андрей СЕМАШКИН стал победителем гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021»

Чемпион «Берингии — 2021» Андрей Семашкин поделился впечатлениями о гонке, рассказал, какой была трасса в этом году, а также о том, как ему удалось добраться до финиша первым.

Для каюра Андрея Семашкина это уже пятая победа в «Берингии». Ранее он занимал призовые места — первые, вторые, третьи — вот и в этом году каюр добрался до финиша первым. От Эссо до посёлка Оссора Карагинского района спортсмен преодолел 12 этапов гонки. Точное время, за которое он пробежал 950 километров трассы, будет известно после окончательного подведения итогов гонки. Говорит, победа для него оказалась непростой — на дистанцию вышли настоящие профессионалы, спортсмены с внушительным списком достижений, с которыми было непросто соревноваться. Тем не менее каюр справился с трассой и финишировал победителем.

Андрей Семашкин рассказал, что во время гонки столкнулся с определёнными сложностями. Каюр попал в пургу, и в непростых погодных условиях ему пришлось бежать 127 километров.

«В гонке на собачьих упряжках я участвую много лет. Каждый раз трассы разные: где-то есть лёгкие участки, где-то приходится преодолевать трудности. В этом году во время гонки были как участки хорошие, с твёрдой дорогой, так и с перемороженным, глубоким снегом. Тем не менее всё прошло хорошо. Результатом гонки я доволен», — поделился впечатлениями каюр.

Что касается неизменных спутников каюра, собак, после финиша все чувствуют себя хорошо. Сейчас животные отдыхают. Как рассказал Андрей Семашкин, после двух этапов гонки ему пришлось снять с дистанции трёх собак. До финиша добралась упряжка из 11 собак.

Камчатский каюр Андрей Семашкин первым пересёк середину маршрута гонки на собачьих упряжках «Берингия-2021». Как ранее сообщали в оргкомитете гонки, он станет также обладателем приза «Памяти Владимира Самарского» — легендарного вертолётчика, которого называли «Крыльями Берингии».

Напомним, «Берингия-2021» стартовала из села Эссо 28 февраля. На старт гонки в этом году вышло 13 каюров. 8 добрались до финиша.