На Камчатке началась подготовка к дорожным работам

На Камчатке началась подготовка к ремонту первого в этом году участка дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

«На 12 – 24 километрах автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо сейчас идет расчистка полосы отвода: вырубка и выкорчевка деревьев, уборка крупных камней. Снег не мешает производить эти работы. Работы по приведению в порядок дорожного полотна начнутся, как только сойдет снег. В прошлом году были отремонтированы первые 12 километров этой автодороги. Думаю, люди, которые там ездят, оценили качество проделанных работ», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Добавим, сейчас идет активная работа по подготовке к дорожно-строительному сезону. Заключаются контракты с подрядными организациями - 6 участков дорог уже законтрактованы, оставшиеся 3 разместят на торги в ближайшее время.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 6 объектов в пределах краевой столицы и 3 участка регионального значения. На дорогах регионального значения будут отремонтированы 84 - 94 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Мильково - Ключи - Усть-Камчатск, 25 - 29 километры дороги с асфальтобетонным типом покрытия Елизово – Паратунка и 12 – 24 километры автомобильной дороги с переходным типом покрытия Крапивная – Эссо. В городе будет произведен ремонт участка дороги по улице Красная Сопка от примыкания к федеральной дороге до начала отремонтированного в прошлом году участка на Сапун-горе – 358 метров дорожного полотна. Также новый асфальт примкнет и с другой стороны отремонтированного в прошлом году участка от остановки "Садовая" до улицы Петропавловское шоссе – 250 метров. 1030 метров дороги отремонтируют по улице Ленинградская от остановки "Коммунпроект" до примыкания к улице Набережная. Будет продолжен ремонт участка длиной 340 метров, не вошедший в программу ремонта 2020 года по улице Ларина. Кроме того, будет произведен ремонт дороги в поселок Авача, улиц Приморская и Светлая.