«Берингия-2021»: награды победителям гонки вручил губернатор

15 марта завершился последний этап гонки на собачьих упряжках. Награды победителям и участникам гонки вручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Первым дистанцию в 950 километров преодолел Андрей Семашкин. Он стал чемпионом гонки в 2021 году. Второе место занял Вячеслав Демченко, третье — Валентин Левковский. Владимир Солодов поблагодарил каюров за участие в гонке, а гостей и жителей края за внимание к главному зимнему событию региона.

«Спасибо, дорогие друзья, уважаемые каюры, участники, жители Оссоры, жители Камчатского края. Праздник состоялся, каюры получили заслуженные награды. Планов по развитию «Берингии» впереди очень много. Приятно видеть, что у участников гонки горят глаза, приятно видеть ваше воодушевление! Желаю вам его сохранить и приумножить. А всем нам желаю, чтобы были и сороковая, и пятидесятая гонки, чтобы «Берингия» жила и развивалась. Поздравляю всех с этим замечательным праздником и официально объявляю гонку и фестиваль «Берингия-2021» закрытыми!», — сказал в своём выступлении Владимир Солодов.

После поздравительных слов по традиции губернатор Камчатского края надел на передовика упряжки Андрея Семашкина, питомца по кличке Арго, ошейник, а также вручил награды победителям и участникам гонки, которые дошли до финиша.

Результаты «Берингии — 2021»:

1 место- Андрей Семашкин

2 место - Вячеслав Демченко

3 место - Валентин Левковский

4 место - Андрей Притчин

5 место - Алексей Попов

6 место - Николай Левковский

7 место - Евгений Кутынкова

8 место - Герман Айначгин.

Напомним, гонка на собачьих упряжках «Берингия — 2021» стартовала в Эссо 28 февраля. На старт вышло 13 каюров. 15 марта в Оссоре 8 каюров преодолели финишный рубеж, проехав на своих нартах дистанцию в 950 километров.