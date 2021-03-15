Владимир СОЛОДОВ: «Нужно беречь, сохранять и развивать северную гонку»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о том, каким он видит дальнейшее развитие берингийского движения и будущее большого зимнего фестиваля.

«В этом году мы все увидели, что фестиваль «Берингия» — настоящий бриллиант для Камчатского края, где каждая грань подчёркивает другую. Те события, которые прошли в рамках фестиваля: «Дюлин», гонка-пролог, муниципальные фестивали «Снежный путь», «Елизовский спринт» — усиливают главную гонку. Нам предстоит дальнейшая совместная работа по развитию «Берингии». В первую очередь, нужно беречь, сохранять и развивать северную гонку, традиции и бережно относиться к тем наработкам и компонентам, которые многолетним трудом были созданы. Отдельные слова благодарности хочу сказать Александру Печеню, который в этом году реализовал свою культурную миссию — культурно-просветительский проект «Берингия – лицом к лицу с Севером» и хочу поаплодировать нашему командору. Нужно и дальше продвигать это мероприятие. Также отдельно будем работать над культурной, концертной составляющей», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона поручил министру культуры Камчатского края Оксане Прокопенко начать работать в этом направлении более системно.

Владимир Солодов также подчеркнул, что одним из решений, которое принято уже сегодня, стало выделение в следующем году спортивной гонки как отдельного сертифицированного мероприятия с привлечением международных экспертов и участников.

Губернатор края отметил важность усиления поддержки, в том числе организационной и финансовой, краевой организации ездового спорта. Соответствующее поручение Владимир Солодов дал министру спорта Камчатского края. В этом году в детской гонке «Дюлин» приняло участие максимальное число юных каюров. Глава региона предложил сделать это состязание отдельным мероприятием. В рамках проведения детской гонки в следующем году состоятся краевые отборочные соревнования во всех районах края. Это позволит еще большему числу участников из отдалённых населённых пунктов принять участие в гонке.

Отдельное внимание в своём выступлении Владимир Солодов уделил сохранению традиций. В этом году призовой фонд в номинации «Сохранение и развитие культуры Севера» был увеличен в три раза. Губернатор подчеркнул, что такое решение является не разовой акцией, а принципиальной позицией правительства Камчатского края.

«В 2021 году в Камчатском крае нужно реализовать систему грантов и поддержки местных мастеров, которые сохраняют традиции и ремёсла, лежащие в основе гонки. Я благодарю каюров. Вы - пример стойкости духа, силы воли, возможностей человека и взаимовыручки и взаимопонимания с четвероногими спортсменами. Ваша отдача, ваш азарт и красивое участие создали для нас всех праздник. «Берингия» вызывает интерес у большого числа людей, и это означает, что гонка многим близка к сердцу и является значимым для края мероприятием. Отдельные слова благодарности говорю спонсорам и меценатам гонки, благодаря помощи которых нам удалось провести гонку на таком высоком уровне», — добавил Владимир Солодов.

Слова благодарности прозвучали также в адрес команд организаторов, которые участвовали в подготовке всех мероприятий зимнего фестиваля «Берингия — 2021», и волонтёров гонки, оказывавших бескорыстную помощь. Владимир Солодов отметил, что волонтёры «Берингии» являются уникальным для Камчатского края движением, которое следует развивать в дальнейшем.

Напомним, сегодня завершился последний этап гонки на собачьих упряжках. Победителем стал Андрей Семашкин. До финиша дошли 8 каюров из 13. Чемпион гонки первым преодолел дистанцию в 950 километров от Эссо до Оссоры.