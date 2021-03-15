Подростков, сбитых на пешеходном переходе в центре Петропавловска, отправят на лечение в Москву

Заместитель председателя Госдумы Ирина ЯРОВАЯ организовала отправку в московскую клинику двух подростков, сбитых на пешеходном переходе возле администрации города 22 января. Депутат договорилась с центром Рошаля и авиакомпанией "Аэрофлот".

«Двое детей в возрасте 15 и 17 лет поступили в нашу краевую больницу в тяжелом состоянии. Сначала оба были в реанимационном отделении. Потом пациентка была переведена в нейрохирургию. Сегодня обоих подростков, после стабилизации состояния, отправили в Москву. Хотелось бы сказать слова благодарности Ирине Яровой, которая приняла участие в оказании помощи. Она посодействовала связи с центром Рошаля, и благодаря этому дети отправлены в Москву, на дальнейшую реабилитацию» – рассказал главный врач краевой больницы имени Лукашевского Андрей Кисляков.

После обращения родителей пострадавших подростков Ирина Яровая организовала взаимодействие по лечению с лучшими федеральными клиниками. Было проведено несколько телемедицинских консилиумов, в том числе, с ведущим специалистом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. В результате была скорректирована тактика лечения детей, и камчатские врачи получили рекомендации по его продолжению. По просьбе Ирины Яровой координирует лечение один из ведущих реаниматологов России. Накануне в результате консилиума принято решение, что дети могут быть транспортированы для лечения в центр Рошаля в Москве.

На борту созданы специальные условия, вместе с детьми летят мамы и специалисты медицины катастроф. По договоренности с Ириной Яровой в столице подростков примет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Из аэропорта до центра Рошаля детей доставят на вертолете. В клинике их поместят в реанимационное отделение.