Новую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» запустят во всех регионах России

Удобство системы уже успел оценить Камчатский край. На полуострове платформа заработала в декабре прошлого года.

По итогам проведения совещания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти, в 2021 году цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» будет внедрена во всех субъектах страны.

Платформа позволит организовать взаимодействие власти с населением сразу по четырем направлениям. В первую очередь это обработка обращений граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также на новой платформе будут проводиться онлайн-опросы и обсуждения социально значимых тем. Два других направления связаны с работой в соцсетях – это ведение пабликов органов госвласти, а также каналов в мессенджерах, и отслеживание инцидентов.

Особый акцент сделан на возможность получения оперативной, качественной обратной связи от населения.

«Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Пилотный проект по внедрению платформы при участии Минцифры стартовал в 2019 году в девяти субъектах РФ. За время работы платформы в пилотных субъектах было создано более 16,5 тыс. личных кабинетов. К ним подключены органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и ответственные ведомства. За период действия системы в пилотных регионах, поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещён сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

Для камчатцев новая платформа стала дополнительным сервисом, которым можно воспользоваться для решения проблем. Виджет обратной связи доступен на сайте краевого правительства. После оправления сообщения от заявителя оно, через модераторов, попадает в ответственное ведомство, которое поможет решить вопрос. Сейчас в регионе создано 280 из 463 личных кабинетов для всех структур, ведомств и органов власти.