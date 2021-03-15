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Новую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» запустят во всех регионах России

Новую платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» запустят во всех регионах России

Удобство системы уже успел оценить Камчатский край. На полуострове платформа заработала в декабре прошлого года.

По итогам проведения совещания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти, в 2021 году цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» будет внедрена во всех субъектах страны.

Платформа позволит организовать взаимодействие власти с населением сразу по четырем направлениям. В первую очередь это обработка обращений граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Также на новой платформе будут проводиться онлайн-опросы и обсуждения социально значимых тем. Два других направления связаны с работой в соцсетях – это ведение пабликов органов госвласти, а также каналов в мессенджерах, и отслеживание инцидентов.

Особый акцент сделан на возможность получения оперативной, качественной обратной связи от населения.

«Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Пилотный проект по внедрению платформы при участии Минцифры стартовал в 2019 году в девяти субъектах РФ. За время работы платформы в пилотных субъектах было создано более 16,5 тыс. личных кабинетов. К ним подключены органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и ответственные ведомства. За период действия системы в пилотных регионах, поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещён сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.

Для камчатцев новая платформа стала дополнительным сервисом, которым можно воспользоваться для решения проблем. Виджет обратной связи доступен на сайте краевого правительства. После оправления сообщения от заявителя оно, через модераторов, попадает в ответственное ведомство, которое поможет решить вопрос. Сейчас в регионе создано 280 из 463 личных кабинетов для всех структур, ведомств и органов власти.

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