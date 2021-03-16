«…Оказывать максимальное содействие в реализации таких проектов»

Встречи Владимира Путина с крупным российским бизнесом имеют характер прочно укоренившейся ежегодной традиции. Нынешнее совещание, проведенное главой государства 11 марта, вышло за границы привычной линейки не только составом участников. Формат видеоконференции позволил собрать за виртуальным столом значительно больше игроков с поля большого российского бизнеса, нежели обычно.

«Главное отличие совещания, состоявшегося 11 марта, от предыдущих состоит в том, что Владимир Путин, как никогда ранее, акцентировался на недвусмысленных приглашениях крупному капиталу инвестировать в отечественную экономику, а не в зарубежные активы, не увлекаться выплатами излишних дивидендов и прочими непродуктивными тратами», – считает заместитель генерального директора Корпорации развития Камчатки Олег Сыричко.

Предварил переход к инвестиционной тематике Владимир Путин напоминанием бизнесу о поддержке, оказанной государством деловому сообществу в минувшем году. Ранее, за несколько дней до состоявшейся встречи было обнародовано экспертное мнение о том, что Россия впервые в своей новейшей истории выходит из кризиса с наименьшими потерями в сравнении с ведущими экономиками мира. Такое заявление сделали специалисты исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Владимир Путин назвал часть мер со стороны государства, позволивших выйти на зафиксированный экспертами ВШЭ результат: «Банк России в прошлом году снизил ставку на два пункта до исторического минимума – 4,25%, а бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП. Это много для нашей страны. И это, несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях, а на пике кризиса даже оказались отрицательными, что вообще раньше трудно было себе представить».

Далее глава государства достаточно четко сформулировал, каких ответных шагов ждет страна от крупного бизнеса: «Испытания кризиса показали насколько важно, когда бизнес, компании на деле конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере, в области защиты окружающей среды. И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире, мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу».

К тезисам об ответственности бизнеса «за страну, за регион, за город» Владимир Путин на совещании обращался неоднократно: «Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами. Но имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, повторяю, сами решайте. Но лучше – в дом, здесь спокойнее и надежнее».

Глава государства также дал понять, что руководство страны продолжит наращивать линейку мер системной поддержки инвестиций в экономику и социальную сферу страны. Они охватывают четыре основных направления.

Владимир Путин подчеркнул, что важнейшей ключевой задачей остается развитие инфраструктуры. Опережающие вложения в неё президент считает прочной базой экономического роста, важнейшим фактором для улучшения качества жизни граждан.

Во-вторых, государство берет на себя обязанность обеспечить долгосрочную предсказуемость условий реализации проектов.

Третье направление в наращивании эффективности поддержки бизнеса Владимир Путин видит в последовательном снижении расходов предпринимателей при реализации инвестиционных проектов.

Четвертый путь состоит в обеспечении доступа компаний и предприятий к финансовым ресурсам для реализации деловых инициатив.

Большинство представителей бизнеса, приглашенных на встречу с президентом, как явствует из их выступлений, с пониманием отнеслись к пожеланиям главы государства. Они говорили и о финансировании развития производств, выпуска новых товаров, и о поддержке сформулированной Владимиром Путиным концепции новой инвестиционной политики.

Глава «Р-Фарм» Алексей Репик нашел для её обозначения почти афористичную формулировку: «Инвестиций не бывает без прибыли, но необязательно прибыль означает инвестиции. И здесь важно, чтобы полученная прибыль направлялась на финансирование инвестпроектов». Президент фармацевтического гиганта рассказал о планах по развитию компании, о разработке фирмой препарата для лечения аутоиммунных заболеваний артлегия. Он обошелся «Р-Фарм» в 18 миллиардов рублей. Благодаря ему в России удалось уже сохранить жизнь и здоровье более 200 тысячам пациентам.

Вдохновляющим выглядело выступление генерального директора «Фосагро» Андрея Гурьева. Оно заслуживает цитирования: «С 2013 года в отрасли минеральных удобрений начался новый инвестиционный цикл, было инвестировано свыше 1,3 триллиона рублей. Только компания «ФосАгро» вложила свыше 300 миллиардов, направляя на эти цели фактически всю чистую прибыль. Выпуск удобрений в России вырос более чем на 35 процентов. Мы обогнали США и уверенно удерживаем второе место в мире. Это происходит, кстати, на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. Недавно в США было проведено компенсационное расследование, введены пошлины на российские удобрения до 47 процентов, уже, кстати, действующие в Европе и в других странах».

В ближайшие пять лет отрасль намерена вложить в развитие производства минеральных удобрений в РФ еще до 1,6 триллиона рублей.

Олег Сыричко из числа бизнес-спикеров совещания выделил выступление председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Он в числе проектов, которые предстоит реализовать его компании, упомянул и терминал по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке. «В последнее время в некоторых источниках упоминалось о переносе строительства терминала в бухте Бечевинской на неопределенный срок. Из выступления Леонида Михельсона на совещании у главы государства очевидно вытекает, что камчатская инфраструктура является важнейшей частью реализации стратегического проекта «Арктик СПГ-2», – считает Олег Сыричко.

К сожалению, попытки некоторых предпринимателей, не обращая внимания на все программные заявления президента, выторговать себе дополнительные преференции за счет интересов государства и его граждан напоминали отчаянный прыжок с пирса на палубу ушедшего теплохода. В таких обращениях считает министр финансов РФ Антон Силуанов «предлагается как бы вершки забирать себе, а корешки, в случае рисков, относить на бюджет Российской Федерации. Наверное, не совсем это корректно, хотя понятно с точки зрения бизнеса».

В завершение встречи глава государства, давая понять, что призывы к активному развороту большого бизнеса на потребности страны имеют силу программных рекомендаций, назвал ряд мер, призванных «стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России».

Налоговой службе поручено в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний. Президент будет ежеквартально получать доклад о том, «что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».

Владимир Путин надеется, что отечественный бизнес сможет «использовать благоприятные возможности, которые складываются для российских компаний на глобальных рынках, для того чтобы запускать проекты, значимые для целых отраслей, регионов, для всей нашей страны». Кабинету Михаила Мишустина поставлена задача «оказывать максимальное содействие в реализации таких проектов».