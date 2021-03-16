Камчатская глубинка готовится к масштабному благоустройству

Совещание с главами муниципалитетов по реализации проекта по благоустройству объектов в муниципальных образованиях края провел министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев. Для контроля хода работ совещание со всеми главами муниципалитетов проходят регулярно – не реже двух раз в месяц.

«Процесс подготовки проходит на удовлетворительном уровне: многие муниципальные образование уже провели конкурсные процедуры, кто-то - на стадии заключении контрактов. Почти все муниципальные образования решили проблемы с земельными участками, получили кадастровые номера. Работа идёт в хорошем темпе. Уверен, что все объекты благоустройства будут реализованы до конца 2021 года», - сказал Сергей Лебедев.

Напомним, с 11 по 13 сентября 2020 года во время выборной кампании жители всех районов, сел и поселков Камчатки выбирали объекты благоустройства, которые будут реализованы в 2021 году. Всего жители выбрали 75 объектов благоустройства, по одному в каждом муниципальном образовании. Среди выбранных объектов - остановочный павильон, детская площадка, площадка для сбора мусора, футбольное поле, хоккейная коробка и другие объекты благоустройства. Для крупных муниципальных образований было сделано исключение, и они получат несколько новых территорий.