Камчатская спортсменка Елизавета ЕРЕМЕЕВА победила на первенстве России по лыжным гонкам

Камчатская спортсменка Елизавета Еремеева завоевала золото в Сыктывкаре на первенстве России по лыжным гонкам на дистанции 10 км свободным стилем. Елизавета – воспитанница СШОР по зимним видам спорта, которая базируется на биатлонном стадионе имени Виталия Фатьянова.

«Сборная Камчатского края по биатлону, в составе которой большинство ребят из СШОР по зимним видам спорта, а также спортивной школы из Елизова, очень успешно выступает в этом сезоне. В декабре было присвоено звание мастера спорта Елизавете Еремеевой. А вчера Елизавета заняла первое место на первенстве России среди девушек 17-18 лет. Кроме того, на декабрьских-январских стартах трем спортсменам удалось выполнить норматив мастера спорта по биатлону», – рассказала заместитель директора по спортивной подготовке СШОР по зимним видам спорта Елизавета Силкина.

Победа Лизы - пример для многих ребят, которые только начинают свой путь в спорте. Одна из них, Полина Бурик, пробовала заниматься многими видами спорта, в том числе волейболом и плаваньем, но вернулась к биатлону. Девушка говорит, что Камчатка будто специально создана для тренировок.

«Были на соревнованиях на Сахалине. Там только один подъем, остальное - равнина. Мы здесь больше тренируемся как раз на подъёмах, поэтому нам легче подниматься в гору. Для функционального уровня горного варианта это неплохо», – поделилась воспитанница СШОР по зимним видам спорта Полина Бурик.

Кроме биатлона, в СШОР по зимним видам спорта занимаются лыжными гонками и скалолозанием. На занятия ходит боле 550 ребят. Есть два отделения в районах края – в Эссо и Милькове. Результатом упорных тренировок является тот факт, что воспитанники школы - в составе сборных России по биатлону и лыжным гонкам.

«Биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова входит во Всероссийский реестр объектов спорта. В 2019 году совместно с Федерацией биатлона Камчатского края на Камчатку были приглашены эксперты Международной федерации биатлона, которые проводили обследование трасс, измеряли перепады высот. После этого нам была выдана лицензия категории «В», которая позволяет на территории комплекса проводить соревнования как всероссийского, так и международного уровня», – рассказал директор СШОР по зимним видам спорта Михаил Погодаев.

В 2020 году в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» школа получила 220 пар австрийских лыж с креплениями и палками и 30 мелкокалиберных винтовок.

«В прошлом году при содействии министерства спорта и правительства Камчатского края были выделены денежные средства, и мы полностью заменили освещение на лыжероллерных трассах. Это смогли оценить спортсмены, которые тренируются в вечернее время. Надеемся, что в этом году нам выделят деньги на замену освещения стадиона», – добавил Михаил Погодаев.

Сейчас ведутся предпроектные работы – школе необходимо административное здание для тренеров, спортсменов, оружейной комнаты. Пока эти помещения арендуются на базе «Лесная».