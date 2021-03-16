На Камчатке стартовала акция «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

Краевой депутат, руководитель регионального штаба движения «Сделаем вместе!» Владимир Агеев предложил школьникам и педагогам принять активное участие в акции.

Руководитель регионального штаба Всероссийского движения «Сделаем вместе!» Владимир Агеев на селекторном совещании с муниципалитетами в краевом министерстве образования дал старт Всероссийской акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» на Камчатке.

Акция проводится в рамках Всероссийского движения «Сделаем вместе!» федерального проекта «Здоровое будущее».

«Задача акции – сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. Главную роль в акции играют сами школьники. К примеру, учащиеся 9 – 11 классов будут проводить для учащихся 5 – 8 классов уроки о здоровом образе жизни», – рассказал Владимир Агеев.

Камчатский край в пятый раз принимает участие в акции. «Ежегодно в акцию включаются более 80 школ практически из всех районов Камчатки, охват учащихся составляет несколько тысяч человек. Все эти годы Камчатский край занимает лидирующую позицию среди региональных штабов движения в ДФО. По итогам акции самых активных школьников Камчатки награждают путевками в «Артек», – сообщил Владимир Агеев.

Депутат отметил, что победителями становятся не только учащиеся школ Петропавловска, но из самой глубинки. Так, несмотря на пандемию, в 2020 году камчатские школьники участвовали в акциях «Здоровый образ жизни» и «Победа – одна на всех». Лидерами стали Нина Акилло и Ангелина Иванова из Хаилинской средней школы Олюторского района, Александр Костенко (школа № 10 г. Петропавловска-Камчатского) и Александр Михайленко (школа № 2 г. Петропавловска-Камчатского). В сентябре 2021 года они побывают в «Артеке».

Владимир Агеев сообщил, что итоги акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» подведут летом 2021 года. Победителей федерального этапа конкурса вновь премируют путевками в Международный детский центр «Артек».

Подробнее узнать об условиях участия в акции можно на сайте Всероссийского движения «Сделаем вместе!» https://doit-together.ru.