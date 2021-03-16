На Камчатке круглосуточно работает телефон горячей линии «Ребенок в опасности»

В Петропавловске-Камчатском в неделю может регистрироваться до пяти сообщений о безвестном отсутствии детей.

«Чаще всего уходят из дома и не выходят на связь с родителями подростки в возрасте от 14 лет, склонные к демонстративному поведению, желающие подчеркнуть свою взрослость и самостоятельность. В большинстве случаев беглецов в течение одних, в крайнем случае нескольких суток разыскивают сотрудники полиции или родители. Обычно дети объясняют полицейским свой поступок банальной скукой, любовными переживаниями, отсутствием взаимопонимания с родителями. Дети младшего возраста (от 7 лет), как правило, находятся в течение 3-5 часов у своих приятелей. Часто они не выходят на связь, заигравшись и позабыв о времени. Однако бывают случаи, когда ребенок целенаправленно не идет домой, боясь наказания за какую-либо провинность», - рассказала старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому капитан полиции Анна Матюнина.

Сотрудник полиции дала несколько советов родителям: «Для того, чтобы свести к минимуму вероятность ухода ребенка из дома, рекомендуем выстраивать с ним доверительные отношения. Выслушайте своего ребенка, особенно, если он хочет поделиться чем-то сокровенным. Не осуждайте своих детей».

«Если Ваш ребенок все-таки ушел из дома и не вернулся к назначенному времени, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 02, 112 или 8 (4152) 42-44-01»,- призывают в УМВД по г. Петропавловску-Камчатскому.

Полиция города напоминает, что в Камчатском крае круглосуточно работает телефон горячей линии «Ребенок в опасности» - 8 (415 2) 23-06-53, по которому можно сообщать о фактах семейного неблагополучия.