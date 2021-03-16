 
В Петропавловске-Камчатском 16:51, 16 Марта, вторник
ночью -6°C
днем 5°C
ветер 5,3 м/с
Завтра 17 Марта
0 ... 4°C
ветер 4,7 м/с
Камчатка в порядке

Принятия новых, эффективных мер помощи детям с онко- и гематологическими заболеваниями добивается Ирина ЯРОВАЯ

Принятия новых, эффективных мер помощи детям с онко- и гематологическими заболеваниями добивается Ирина ЯРОВАЯ

Все предложения заместителя Председателя Госдумы по помощи онкобольным детям вошли в перечень конкретных поручений Правительства РФ.

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина профильный вице-премьер Татьяна Голикова поставила задачу проработать каждое из предложений вице-спикера ГД министру здравоохранения Михаилу Мурашко и ведущим специалистам минздрава.

«Беспрецедентно, когда каждое из предложений, проработанных нами совместно с ведущими врачами-онкологами и направленных Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, получило отклик и отражено в конкретном поручении к проработке и реализации. По поручению премьер-министра, профильный вице-премьер РФ Татьяна Голикова поставила минздраву и профильным специалистам задачу глубоко и содержательно проработать исполнение наших конкретных предложений в максимально короткие сроки, то есть уже в этом месяце», - сказала Ирина Яровая.

Согласно поручениям, министерство здравоохранения до 16 марта должно представить предложения по дополнению федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в нацпроект «Здравоохранение" показателями, отражающими оказание онкологической медпомощи детям.

К этому же сроку минздраву поручено подготовить предложения для упрощенного получения высокотехнологичной медицинской помощи детьми, которые длительно находятся на лечении в медицинских организациях и ускорить работу над изменениями в законодательство для использования препаратов «офф-лейбл» для лечения онкологии у детей.

«В пятницу, сразу после заседания Экспертного совета, на котором мы вместе с ведущими детскими онкологами обсудили сформулированные мною изменения в законодательство, и получили поддержку профессионального сообщества и профильных министерств, проект закона был направлен мною в Правительство», - сообщила Ирина Яровая.

К завтрашнему дню Министерство должно проанализировать потребность в протонной лучевой терапии, подготовить предложения об увеличении объемов такой медпомощи для детей с онкологическими заболеваниями, а также упростить порядок получения сертификата "врача детского онколога-гематолога" для специалистов, имеющих сертификат по специальности "Детская онкология" и "Гематология".

«Кроме того, министерство здравоохранения совместно с профильными специалистами-онкологами рассмотрит возможность для детей по достижении 18 лет продолжать лечение заболевания в детском профильном учреждении до 21 года», - добавила Ирина Яровая.

Также по поручению Татьяны Голиковой до 19 марта главным внештатным специалистом онкологом и главным внештатным детским онкологом должна быть проанализирована потребность в формировании на базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных референс-центров, что позволит повысить оперативность и эффективность в оказании высокотехнологичной помощи.

Должны быть представлены предложения по созданию и порядку ведения федерального регистра по ведению детей с онкологическими заболеваниям.

А порядок оказания помощи по профилю «детская онкология» и «детская онкология и гематология» должен быть дополнен положениями о маршрутизации детей, об организации консилиумов, а также должен быть расширен стандарт оснащения медицинских центров оборудованием для проведения бактериологической и рентгенологической диагностики.

Кроме того, главным внештатным онкологам поручено рассмотреть вопрос разработки программ реабилитации детей с онкологическим заболеванием.

При этом в срок до 26 марта Минздрав РФ должен проанализировать разработанную Центром им. Димы Рогачева методику выполнения бактериологической диагностики у детей с применением специализированных автоматизированных термостатов и направить рекомендации по ее применению в регионы.

«В моих предложениях отражена совместная работа с детскими врачами онкологами, опыт работы с камчатскими семьями и детьми. В них решения, которые продиктованы интересами детей и которые создадут качественно новые доброжелательные и эффективные меры помощи детям с онко и гематологическими заболеваниями по всей стране. И предложения, направленные в Правительство, и законодательная инициатива - в логике стратегии Десятилетия детства, заявленной Президентом. Вместе с фракцией «Единая Россия» мы продолжим работу с Правительством по реализации политики, направленной на помощь семьям и детям. Кроме того, вопрос организации единой системы оказания онкологической помощи детям будет рассмотрен вместе со всеми регионами и руководством профильных министерств на заседании Президиума Совета Законодателей 19 марта», - заключила заместитель председателя ГД.

90

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых