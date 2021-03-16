Принятия новых, эффективных мер помощи детям с онко- и гематологическими заболеваниями добивается Ирина ЯРОВАЯ

Все предложения заместителя Председателя Госдумы по помощи онкобольным детям вошли в перечень конкретных поручений Правительства РФ.

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина профильный вице-премьер Татьяна Голикова поставила задачу проработать каждое из предложений вице-спикера ГД министру здравоохранения Михаилу Мурашко и ведущим специалистам минздрава.

«Беспрецедентно, когда каждое из предложений, проработанных нами совместно с ведущими врачами-онкологами и направленных Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, получило отклик и отражено в конкретном поручении к проработке и реализации. По поручению премьер-министра, профильный вице-премьер РФ Татьяна Голикова поставила минздраву и профильным специалистам задачу глубоко и содержательно проработать исполнение наших конкретных предложений в максимально короткие сроки, то есть уже в этом месяце», - сказала Ирина Яровая.

Согласно поручениям, министерство здравоохранения до 16 марта должно представить предложения по дополнению федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в нацпроект «Здравоохранение" показателями, отражающими оказание онкологической медпомощи детям.

К этому же сроку минздраву поручено подготовить предложения для упрощенного получения высокотехнологичной медицинской помощи детьми, которые длительно находятся на лечении в медицинских организациях и ускорить работу над изменениями в законодательство для использования препаратов «офф-лейбл» для лечения онкологии у детей.

«В пятницу, сразу после заседания Экспертного совета, на котором мы вместе с ведущими детскими онкологами обсудили сформулированные мною изменения в законодательство, и получили поддержку профессионального сообщества и профильных министерств, проект закона был направлен мною в Правительство», - сообщила Ирина Яровая.

К завтрашнему дню Министерство должно проанализировать потребность в протонной лучевой терапии, подготовить предложения об увеличении объемов такой медпомощи для детей с онкологическими заболеваниями, а также упростить порядок получения сертификата "врача детского онколога-гематолога" для специалистов, имеющих сертификат по специальности "Детская онкология" и "Гематология".

«Кроме того, министерство здравоохранения совместно с профильными специалистами-онкологами рассмотрит возможность для детей по достижении 18 лет продолжать лечение заболевания в детском профильном учреждении до 21 года», - добавила Ирина Яровая.

Также по поручению Татьяны Голиковой до 19 марта главным внештатным специалистом онкологом и главным внештатным детским онкологом должна быть проанализирована потребность в формировании на базе уже существующих и новых онкологических центров 10 опорных межрегиональных референс-центров, что позволит повысить оперативность и эффективность в оказании высокотехнологичной помощи.

Должны быть представлены предложения по созданию и порядку ведения федерального регистра по ведению детей с онкологическими заболеваниям.

А порядок оказания помощи по профилю «детская онкология» и «детская онкология и гематология» должен быть дополнен положениями о маршрутизации детей, об организации консилиумов, а также должен быть расширен стандарт оснащения медицинских центров оборудованием для проведения бактериологической и рентгенологической диагностики.

Кроме того, главным внештатным онкологам поручено рассмотреть вопрос разработки программ реабилитации детей с онкологическим заболеванием.

При этом в срок до 26 марта Минздрав РФ должен проанализировать разработанную Центром им. Димы Рогачева методику выполнения бактериологической диагностики у детей с применением специализированных автоматизированных термостатов и направить рекомендации по ее применению в регионы.

«В моих предложениях отражена совместная работа с детскими врачами онкологами, опыт работы с камчатскими семьями и детьми. В них решения, которые продиктованы интересами детей и которые создадут качественно новые доброжелательные и эффективные меры помощи детям с онко и гематологическими заболеваниями по всей стране. И предложения, направленные в Правительство, и законодательная инициатива - в логике стратегии Десятилетия детства, заявленной Президентом. Вместе с фракцией «Единая Россия» мы продолжим работу с Правительством по реализации политики, направленной на помощь семьям и детям. Кроме того, вопрос организации единой системы оказания онкологической помощи детям будет рассмотрен вместе со всеми регионами и руководством профильных министерств на заседании Президиума Совета Законодателей 19 марта», - заключила заместитель председателя ГД.