Началась операция по подъему затонувшего судна в акватории Петропавловска

16 марта в центре столицы края, на одном из причалов у бывшего завода «Фреза», начались работу по подъему шхуны «Ронд», затонувшей здесь в 2018 году.

Это первое из четырех затонувших судов, от которых будет очищена местная акватория в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишутина.

«Побывав на Камчатке и в Магадане, Михаил Мишутин проникся этой проблемой и дал соответствующие четкие поручения. Мы видим результаты уже сейчас», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, глава правительства поручил Минтрансу и Минфину РФ совместно с Минприроды, Госимуществом и главами регионов ДФО представить дорожную карту по подъему и утилизации затонувших в акватории Дальнего Востока судов, в том числе бесхозных, мешающих судоходству и создающих экологическое риски. Сейчас прорабатывается вопрос включения мероприятий по подъему затонувших судов в федеральный проект «Чистая страна».

Всего в акватории Авачинской губы находятся 83 затонувших судна, 68 — в Усть-Камчатском районе. В 2021 году, кроме шхуны «Ронд», планируется поднять два судна в бухте Сероглазка и одно в бухте Чавычной.