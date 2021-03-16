Виктория СИВАК: «Родители могут контролировать, как и чем питаются дети в школе»

Органы местного самоуправления совместно с руководителями общеобразовательных школ Камчатского края проводят работу по организации родительского контроля горячего питания школьников.

«Родители могут контролировать, как и чем питаются дети в школе, в том числе в составе общей комиссии. При проведении мероприятий родительского контроля организации питания детей в школах могут быть оценены соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое состояние обеденного зала, состояние обеденной мебели, столовой посуды, внешний вид сотрудников столовой, а также удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд, — рассказала заместитель председателя правительства Виктория Сивак. – На портале госуслуг также есть возможность оставлять отзывы об организации горячего питания в общеобразовательных школах. Обезличенные отзывы родители также попадают в единый мониторинг. Соответственно, чем активнее будут родители, тем объективнее будет оценка работы школьных столовых».

Министерством образования региона организован мониторинг его результатов.

«Не должен быть контроль ради контроля – результаты будут нами внимательно анализироваться. На сегодня все ученики начальных классов в Камчатском крае обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Кроме того, в соответствии с действующим региональным законодательством двух- или трехразовое питание получают льготные категории школьников 1–11-х классов», – отметила консультант отдела общего образования профильного министерства региона Марьяна Брошук.

Напомним, задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с 1-го по 4-й класс обозначил президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января 2020 года в своём Послании Федеральному собранию.