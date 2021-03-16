На Камчатке все зарегистрированные безработные могут получить дополнительное профобразование

На Камчатке продолжается реализация регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», сообщили в министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

«В прошлом году мы содействовали получению профобразования следующим категориям граждан: граждане от 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях. В 2021 году перечень граждан, которые могут получить дополнительное профессиональное образование, расширен: это граждане, которые ищут работу и обратились в центр занятости населения, включая безработных граждан», – рассказала глава регионального Минтруда Наталья Ниценко.

С 2021 года решением правительства Российской Федерации АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» определён федеральным оператором программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. В настоящее время ведётся работа по определению регионального оператора, который будет проводить обучение категорий граждан, попадающих под региональный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Все граждане, попадающие под указанные категории, уже сегодня могут обращаться в центры занятости населения. В ближайшее время списки участников программы, которые сейчас формируются, будут направлены региональному оператору для организации дальнейшего обучения желающих. Напомню, что обучение будет проходить по востребованным на рынке труда профессиям. После обучения центры занятости будут оказывать содействие в трудоустройстве тем, кто его прошёл», – добавила Наталья Ниценко.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.