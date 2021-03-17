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Камчатка в порядке

На Камчатке судебные приставы спасли щенка и нашли ему дом

На Камчатке судебные приставы спасли щенка и нашли ему дом

Направляясь на служебном автомобиле на исполнительные действия, сотрудники Петропавловск-Камчатского городского отделения судебных приставов № 2 Любовь Немкова и Павел Третьяков заметили на обочине щенка, которого сбил автомобиль, рассказали в пресс-службе УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

По словам приставов, животное лежало в снегу при температуре воздуха в 20 градусов мороза и не могло двигаться.

Не теряя времени, Павел Третьяков вышел из машины и взял собаку на руки. Сотрудники приняли решение забрать животное и завезти в лечебницу, чтобы сделать рентген и провести лечение. Оплатив все процедуры, сотрудники ведомства нашли щенку дом. В настоящее время он в безопасности и в хороших руках.

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