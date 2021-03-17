Несколько сотен камчатцев подали заявления для включения в общественные экспертные советы

15 марта стал последним днем, когда активисты Камчатского края могли подать документы для включения в формирующиеся общественные экспертные советы региона.

«В последний день в Общественную палату полуострова поступило несколько сотен заявок, сейчас они обрабатываются. На 12 часов дня было обработано 657 заявлений, и около 100 обрабатываются на предмет возможных задвоений документов, поданных лично и посредством электронной почты, – рассказал вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич. – Многие подавали заявления сразу в несколько общественных экспертных советов. Совершенно разные люди проявили интерес к формированию общественных экспертных советов, это и представители профильных предприятий, и члены прежних общественных советов, которые функционировали при органах исполнительной власти, и представители политических партий, некоммерческих организаций, и просто активные жители региона».

Окончательно сформировать 20 экспертных советов по отраслевым направлениям планируется к середине апреля.

«С заявлениями сначала ознакомится губернатор – он отберет первые три кандидатуры в каждый общественный экспертный совет, затем еще по три выберет Общественная палата. Оставшиеся шесть мест займут победители рейтингового голосования, в рамках которого кандидатуры отберут сами общественники», – добавил Павел Ясевич.

Основной задачей советов станет налаживание эффективного диалога между гражданами и властью для решения проблем полуострова. Эксперты смогут давать свою оценку наиболее актуальным решениям органов власти. В функции советов также входит генерирование и обсуждение общественных инициатив. Всего будет сформировано 20 общественных экспертных советов, в состав каждого войдет 12 человек. Отраслевые общественные экспертные советы будут работать в связке с исполнительными органами государственной власти.

Напомним, общественные экспертные советы формируются при правительстве Камчатского края по поручению губернатора Владимира Солодова и являются постоянно действующими коллегиальными экспертно-аналитическими, консультативно-совещательными органами, образуемыми в целях обеспечения эффективной коммуникации институтов гражданского общества и исполнительных органов государственной власти Камчатского края по актуальным вопросам развития. Основные задачи общественных экспертных советов - формирование, генерирование и обсуждение общественных инициатив, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных социально значимых проблем в различных сферах, общественная экспертиза наиболее актуальных решений, принимаемых исполнительными органами государственной власти региона, осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти и многое другое.