Камчатка и Узбекистан планируют наладить взаимодействие в сфере туризма

Сотрудничество в сфере торгово-экономических и социальных отношений, а также в сфере туризма обсудили губернатор Камчатского края Владимир Солодов и генеральный консул Республики Узбекистан во Владивостоке Рустам Исмаилов.

Глава Камчатки отметил, что считает важным выстраивание взаимовыгодного сотрудничества как с другими регионами России, так и с соседними странами.

«Для меня важно выстроить двусторонние отношения с нашими экономическими партнёрами. Безусловно, республика Узбекистан относится к таковым и в силу сложившихся социально-экономических отношений, и в силу значительного количества граждан этой страны, проживающих и работающих на территории Камчатского края. В целом Камчатка традиционно является многонациональным краем, и мы гордимся тем, что можем выстраивать все отношения в дружеском и гостеприимном ключе. Уверен, что в перспективе мы будем придерживаться таких же принципов», — сказал губернатор, приветствуя генконсула.

В ходе встречи обсуждались возможности налаживания прямых поставок продуктов питания из Узбекистана на Камчатку.

«Если мы вместе сможем продвинуться по налаживанию прямых поставок, расширить логистические возможности, то это станет важным шагом вперёд по увеличению оборота продукции и весомым вкладом в качество продовольственного обеспечения наших жителей», — отметил Владимир Солодов.

Он также добавил, что интересной для региона сферой сотрудничества может стать туризм, так как на полуострове это направление имеет большие перспективы.

«Знаю, что в Узбекистане туризм тоже имеет большие перспективы в развитии. Так получилось, что 1,5 года назад я впервые побывал в этой стране как турист, и у меня остались очень приятные впечатления от древних городов и природы. Видно, как развивается туристическая инфраструктура, формируется благоприятный инвестиционный климат, думаю, здесь есть большой потенциал по наращиванию турпотока. Говорить о прямом авиасообщении с Петропавловском-Камчатским сложно, потому что мы небольшой регион, но перелёты через Владивосток и Хабаровск вполне возможны и, думаю, будут пользоваться спросом среди наших жителей. В этом плане мы готовы оказать всё возможное содействие. Безусловно, Камчатка будет рада принимать туристов из Узбекистана», — сказал Владимир Солодов.

Рустам Исмаилов отметил, что Узбекистан действительно активно развивается в туристическом направлении, в том числе в последнее время в разы увеличилось количество российских граждан, посещающих страну.

«Мы готовы сотрудничать в сфере туризма и думаем о том, чтобы организовать информационный тур для туристических компаний на территории Узбекистана. В наш консульский округ входит 9 регионов, от каждого из которых может приехать по 2-3 компании и средств массовой информации. Отмечу, что в 2018 году было налажено регулярное авиасообщение Ташкента с Владивостоком. Пока оно приостановлено из-за отсутствия загрузки, но надеемся на его восстановление в ближайшее время», — добавил Рустам Исмаилов.

Также губернатор региона и генконсул обсудили возможность оказания содействия в организации выборов в Республике Узбекистан для трудовых мигрантов. Решение о проведении выборов для иностранных граждан должно быть принято Центральной избирательной комиссией, в случае положительного решения региональные органы власти готовы оказать возможное содействие в их организации.

Добавим, на территорию Камчатского края граждане Республики Узбекистан в основном прибывают с целью осуществления трудовой деятельности. Так, в 2020 году прибыло и поставлено на миграционный учет 1913 граждан Узбекистана, из них с целью работы - 1782 человека, что меньше, чем в 2019 году, в 3,3 раза. Основные сферы, в которых заняты граждане Узбекистана, — строительство, сельское хозяйство, деятельность домашних хозяйств как работодателей. В общей численности иностранных граждан, работающих по патентам в регионе, численность граждан Республики Узбекистан составляет порядка 85-90 %.

В целях расширения возможностей иностранных граждан к получению государственных услуг в сфере миграции в регионе функционирует «Миграционный центр».