Наказы избирателей на сумму 42 млн рублей выполнены на Камчатке в 2020 году

Отчет о выполнении наказов избирателей за 2020 год утвержден на заседании Президиума Законодательного Собрания Камчатского края. Отчет представил председатель бюджетного комитета Евгений Ермоленко.

Он сообщил, что в 2020 году средства по программе наказов были направлены на реализацию мероприятий в таких сферах, как: образование – 8,345 млн рублей; дошкольное образование – 5,81 млн рублей; библиотечная система – 1,4 млн рублей; спорт – 11,24 млн рублей; культура – 4,59 млн рублей; дополнительное образование – 3,8 млн рублей; благоустройство ­– 3,55 млн рублей; помощь общественным организациям инвалидов, ветеранов, пенсионеров – 1,35 млн рублей. Также были профинансированы мероприятия по соцзащите и др.

«Традиционно благодаря программе наказов удается решать важные вопросы в округах. Это поддержка детских садов и школ, учреждений культуры и спорта, помощь им в вопросах ремонта и пополнения материально-технической базы. Это выезды творческих коллективов и спортсменов для участия в соревнованиях и конкурсах за пределами Камчатки. Это точечное благоустройство в населенных пунктах, содействие общественным организациям и многое другое. И самое главное – в программу входят наказы, сформированные самими жителями, с учетом предложений общественных советов, собраний трудовых коллективов. В 2020 году было выполнено практически всё запланированное. Наказы реализовывались на всей территории края, во всех муниципальных районах – от Петропавловска-Камчатского до села Никольского на острове Беринга», – сообщил Евгений Ермоленко.

В связи с ограничениями по COVID-19, в течение 2020 года ряд запланированных мероприятий пришлось отменить, поэтому предусмотренные на их реализацию средства направили на материально-техническое оснащение учреждений.

По программе наказов в 2020 году, в частности, благоустроили территорию 9 детских садов, приобрели новую мебель, оргтехнику, различное оборудование в краевые и муниципальные учреждения образования, спорта, культуры, общественные организации.

Было профинансировано издание 5 книг камчатских писателей, освещающих исторические события Камчатки. В Палане установили памятник первому корякскому писателю Кецаю Кеккетыну, а в поселке Раздольном Елизовского района – мемориал памяти земляков-участников Великой Отечественной войны. За счет средств депутатских наказов оплатили проживание в гостинице Петропавловска 51 жителю отдаленных районов, прибывшему на лечение в краевую столицу.

В числе выполненных наказов – оборудование уличной спортивной площадки для воркаута в с. Мильково, а также приобретение спортивного комплекса, качелей, скамеек и мобильного надувного павильона для детского лагеря отдыха «В сопках» в п. Усть-Камчатск.

Евгений Ермоленко сообщил, что сейчас идет активное наполнение программы депутатских наказов на 2022 год, предложения от общественных организаций и трудовых коллективов принимают депутаты в округах. Общий объем финансирования остается прежним – 42 млн рублей.