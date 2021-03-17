Детский сад для 150 детей в Елизове сдан в эксплуатацию

Детский сад на улице Дальневосточной в Елизове сдан в эксплуатацию.Он строился с прошлого года в рамках национального проекта «Демография».

«На сегодняшний день объект сдан в эксплуатацию, документы на ввод получены. Все работы завершены в соответствии с заключенными государственными контрактами, нареканий нет: всё выполнено качественно, закупленное оборудование и инвентарь соответствуют требованиям и проекту, – сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов. – Несмотря на сложности, которые вызвала пандемия коронавируса, правительством края и муниципальным заказчиком были предприняты все необходимые меры для успешного завершения стройки».

Детский сад обеспечит местами 150 детей в возрасте от 1,5 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями.

«Сейчас ведется процедура лицензирования учреждения. Формируются списки детей, которые пойдут сюда. Детский сад соответствует всем современным требованиям. Групповые зоны дополнительно оборудованы системой «теплый пол», чтобы обеспечить при необходимости поддержание комфортной температуры вне зависимости от погодных условий», – отметил министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

В феврале этого года заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов провел рабочие совещания в двух детских садах в Елизовском районе, в которых также принимали участие руководство муниципального образования, ресурсоснабжающие организации и подрядчики. На совещании Тимофей Смирнов особо подчеркнул важность постоянного конструктивного взаимодействия всех участников строительного процесса под контролем правительства края.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.