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«Медвежья школа»: о повадках хищников и мерах безопасности расскажут в краевой детской библиотеке

«Медвежья школа»: о повадках хищников и мерах безопасности расскажут в краевой детской библиотеке

Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины и экологи Камчатки запустили проект «Медвежья школа». 21 марта интересную лекцию о безопасных путешествиях в краю медведей прочитает эколог Татьяна Примак, сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

Специалист расскажет, как не встретить хищника, что делать, если встреча все же состоялась.

Начало мероприятия в 15:00. Адрес: Камчатскаяя краевая детская библиотека им. В. Кручины, ул. Владивостокская, 16.

Идея создания уникальной школы появилась в стенах детской библиотеки еще в марте 2020 года. Тогда полной реализации проекта помешала пандемия, он работал заочно: создавались просветительские материалы и проводились виртуальные конкурсы.

Проект представляет собой серию регулярных разноплановых занятий о медведях Камчатки, рассчитан на самую широкую аудиторию, будет интересен взрослым и детям. «Медвежья школа» одобрена и заверена в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии, его разработка опубликована в научном журнале.

Персона для контактов: Калинина Анна Владимировна, +7 (924) 685 51 72.

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