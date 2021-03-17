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Более 250 малышей Камчатки участвуют в фестивале «Маленькая страна»

Более 250 малышей Камчатки участвуют в фестивале «Маленькая страна»

Масштабный фестиваль проводится среди самых юных воспитанников детских садов, домов культуры, детских музыкальных школ и школ искусств Камчатского края в возрасте от 3 до 6 лет и носит соревновательный характер, сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

В этом году в нем принимают участие дети из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова и Елизовского района, Усть-Большерецка, Ключей и Усть-Камчатска.

Свой талант в номинациях «Коллективное творчество», «Юный исполнитель на инструменте», «Инструментальный ансамбль» продемонстрируют более 250 ребятишек из детских садов и детских школ искусств.

Итоги будут подведены 19 марта в 13:00 в Камчатском колледже искусств. Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, д. 7.

В этом году впервые конкурс проводился в дистанционном формате, но не стал от этого менее масштабным. Конкурсная комиссия отсмотрела более 200 видеозаписей выступлений маленьких каамчатцев.

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