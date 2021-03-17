 
В Петропавловске-Камчатском 17:26, 17 Марта, среда
ночью 1°C
днем 4°C
ветер 5 м/с
Завтра 18 Марта
-1 ... 4°C
ветер 4,7 м/с
Камчатка в порядке

Владимир СОЛОДОВ в Москве обсудит вопросы здравоохранения и энергетики Камчатки

Владимир СОЛОДОВ в Москве обсудит вопросы здравоохранения и энергетики Камчатки

В рамках поездки запланирован ряд важных встреч по решению вопросов социально-экономического развития края.

Одна из главных встреч Владимира Солодова состоится с генеральным директором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. Участники встречи намерены обсудить стратегию владения и развития имущественного комплекса ПКГО, перспективное развитие коммунальной энергетики в зоне деятельности ПАО "Камчатскэнерго", строительство бинарного энергоблока по выработке электрической энергии на существующей площадке Мутновской ГеоЭС и другие вопросы, касающиеся сферы энергетики Камчатского края.

Вопросы здравоохранения глава Камчатского края обсудит на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Владимир Солодов намерен обсудить выделение региону вакцины "ЭпиВакКорона", финансирование Елизовской районной больницы, выделение средств для второй очереди строительства краевой больницы и ряд других важных вопросов.

Кроме того, в столице Владимир Солодов намерен провести рабочие с встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским, заместителем председателя Внешэкономбанка Светланой Ячевской, вице-президентом Федерации ездового спорта Павлом Отбеткиным, председателем правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и другими важными лицами.

60

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых