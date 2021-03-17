Владимир СОЛОДОВ в Москве обсудит вопросы здравоохранения и энергетики Камчатки

В рамках поездки запланирован ряд важных встреч по решению вопросов социально-экономического развития края.

Одна из главных встреч Владимира Солодова состоится с генеральным директором ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным. Участники встречи намерены обсудить стратегию владения и развития имущественного комплекса ПКГО, перспективное развитие коммунальной энергетики в зоне деятельности ПАО "Камчатскэнерго", строительство бинарного энергоблока по выработке электрической энергии на существующей площадке Мутновской ГеоЭС и другие вопросы, касающиеся сферы энергетики Камчатского края.

Вопросы здравоохранения глава Камчатского края обсудит на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Владимир Солодов намерен обсудить выделение региону вакцины "ЭпиВакКорона", финансирование Елизовской районной больницы, выделение средств для второй очереди строительства краевой больницы и ряд других важных вопросов.

Кроме того, в столице Владимир Солодов намерен провести рабочие с встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским, заместителем председателя Внешэкономбанка Светланой Ячевской, вице-президентом Федерации ездового спорта Павлом Отбеткиным, председателем правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и другими важными лицами.