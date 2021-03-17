Врачи рекомендуют соблюдать меры безопасности при вакцинации от COVID-19

Несоблюдение правил может привести к тому, что вакцина не сможет обеспечить защиту от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала главный врач Камчатского центра СПИД Ирина Давудова.

«После любой вакцины организм находится в фазе иммуносупрессии, то есть иммунитет подавлен, и именно в этот момент можно заразиться не только коронавирусной инфекцией, но и любым другим вирусным заболеванием. Период после вакцинации требует соблюдения мер безопасности, в том числе необходимо носить маски, не появляться в многолюдных местах. Иммунитет сформируется через полтора месяца, то есть через этот срок накопится достаточный титр антител в организме, который будет обеспечивать нашу защиту впоследствии», – добавила Ирина Давудова.

Соблюдать все меры безопасности необходимо до тех пор, пока в регионе не сняты все противоэпидемические ограничения. Ситуация осложняется тем, что сейчас весна, – время, когда начинается сезонное распространение вирусных инфекций, в том числе гриппа и ОРВИ.

«Даже если вы сделали прививку от коронавирусной инфекции, необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности. Ведь весенний сезон так же, как и осенний, характеризуется ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому соблюдение мер безопасности оградит нас от заражения и другими респираторными вирусами», – отметила Ирина Давудова.

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать первую прививку вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Вторую дозу прививки необходимо ввести через 21 день. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.