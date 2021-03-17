В штатном режиме: на онлайн-форуме «ProДФО» обсудили ход вакцинации от COVID-19 на Дальнем Востоке

Вакцинация в Камчатском крае проходит в штатном режиме – без больших очередей и жалоб. На сегодня в регионе привиты 14739 человек. Массовая прививочная кампания проходит и в отдалённых труднодоступных районах полуострова. На сегодня более 92,5% от поступившей в регион вакцины уже использовано.

Депутат Государственной думы ФС РФ, член Комитета по охране здоровья Александр Петров отметил, что в ближайшее время ожидается подписание контракта на поставку вакцин от COVID-19 в регионы. Производители готовы передать в оборот 7 млн доз. В планах — выйти на производство 20 млн доз в месяц. Депутат Государственной думы подчеркнул, что в целом доволен ходом вакцинации в ДФО, жители осознанно идут на прививку. Петров поблагодарил работников здравоохранения, которые объясняют гражданам значение вакцинации.

«Я обратил внимание министерства здравоохранения на необходимость кратного увеличения поставок вакцин на Дальний Восток. Сейчас объем производства нарастает, готовятся несколько производственных площадок. Выделено достаточно федеральных средств на строительство заводов по производству вакцин», — добавил Александр Петров.

В Камчатском крае и перед началом массовой вакцинации, и сейчас организована масштабная информационная кампания, в том числе по борьбе с фейками. Жителям объясняют, что вакцина — это выход из сложившейся эпидемиологической ситуации. Сейчас вакцинирование запущено практически по всему краю, и оно добровольное. Перед введением препарата пациента в обязательном порядке осматривают медики. Они выясняют, есть ли у человека противопоказания, онкологические или иные хронические заболевания.

О перспективах вакцинации в России рассказал председатель Национальной ассоциации организаций и управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов. По его словам, если вакцины будет достаточно, то к маю возможен запуск международного туризма по вакцинации. Иностранные граждане смогут прибыть на территорию РФ, сделать прививку в транзитной зоне и уехать, не пересекая границу. Муслимов напомнил, что препарат «Спутник V» принят на использование более чем в 20 странах мира, что говорит о качестве российской вакцины.