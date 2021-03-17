В Петропавловске-Камчатском возобновлено строительство многоквартирного дома на ул. Ломоносова

На территории Камчатского края имеется единственный объект долевого строительства с привлечением денежных средств граждан. Шестиэтажный 91-квартирный дом общей площадью 7922 кв. метра на улице Ломоносова в краевом центре должны были построить еще пять лет назад, однако в 2016 году работы были остановлены, а застройщик ООО «Витос» признан банкротом определением Арбитражного суда Камчатского края.

Предполагается, что большая часть – 75 квартир – многоквартирного дома на улице Ломоносова будет реализовываться жителям Камчатки с помощью механизма «Дальневосточной ипотеки».

«Правительством Камчатского края, министерством строительства и жилищной политики региона с 2016 года велась большая работа по поиску инвестора для завершения проблемного объекта. В 2020 году новый застройщик был определен, он провел все необходимые подготовительные работы, в частности, экспертизы конструкций, корректировку проектной документации. На данный момент получены положительное заключение экспертизы проектной документации и разрешение на строительство, – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев. – В настоящее время работы ведутся полным ходом. Сил, средств и материалов у инвестора достаточно».

Число граждан, заключивших с обанкротившимся застройщиком договоры долевого участия, – 13, количество договоров – 16, сумма вложений по договорам долевого строительства – более 31 миллиона рублей.

«Мы понимаем всю социальную значимость завершения строительства этого дома, поэтому и взялись за объект: кто, если не мы, поможет людям обрести долгожданное жилье, – говорит собственник компании-инвестора ООО «Новый горизонт» Олег Коробков. – На сегодняшний день завершены работы по подключению здания к инженерным сетям, по крыше на двух секциях, заменены отдельные участки монолитных конструкций, ведутся бетонные работы, установка окон, утепление фасадов, а также возводится третья секция. В апреле планируем начать облицовку фасадов, при наступлении благоприятной погоды – начнем благоустройство. Ставим перед собой цель к концу года обеспечить строительную готовность всех трех секций».