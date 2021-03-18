Законопроект Ирины ЯРОВОЙ в защиту ветеранов ВОВ принят

Госдума РФ приняла в итоговом третьем чтении законопроект заместителя председателя ГД Ирины Яровой, которым вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение чести и достоинства ветерана и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Кроме того, квалифицируется ответственность за реабилитацию нацизма в информационно-телекоммуникационной сети.

«Клевета и оскорбление в отношении ветеранов Великой Отечественной войны - это преступление, в основе которого не только моральное уродство и личное предательство, а попытка склонить внуков и правнуков к предательству своих дедов и прадедов, обесценить их подвиг с целью ослабления России», - подчеркнула вице-спикер ГД.

Напомним, Ирина Яровая – автор законов, направленных на защиту исторической памяти. По ее инициативе в 2014 году в России впервые введена ответственность за реабилитацию нацизма и отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В 2020 году принят закон о единовременном проведении Всероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня. В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы также находится законопроект, которым предлагается сопроводить мемориальные комплексы QR-кодами, чтобы обеспечить быстрый доступ к информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены.