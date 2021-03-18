Камчатские депутаты поддержали законопроект Ирины ЯРОВОЙ о защите исторической памяти

17 марта на заседании Президиума Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Андрея Копылова рассмотрен законопроект, разработанный заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой.

Вице-спикер Госдумы предлагает сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами с доступом к информации об истории, героях и событиях, которым они посвящены. Это обеспечит достоверность исторических данных о каждом объекте.

Ирина Яровая отметила, что интернет-технологии – популярное у молодежи средство получения информации, и QR-код позволит им прикоснуться к истории, узнать подробности событий. «Это новый формат знаний и живого эмоционального восприятия значимых для всех поколений событий», – подчеркнула парламентарий.

«Данная информация будет также полезна для развития образовательной, культурно-просветительской и туристической сфер. Это позволит создать удобный дополнительный мобильный формат распространения достоверной информации о значимых для нашей страны исторических событиях, в том числе среди иностранных туристов и за рубежом», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В законопроекте уточняются нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений (форму паспорта, порядок его оформления и выдачи будет утверждать Минобороны), а также полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны. Порядок установки информационных обозначений будет определять Правительство РФ.

«Новые возможности, предлагаемые законопроектом, – это открытость и доступность информации о подвигах нашего народа, это связь и преемственность поколений, это живая правда, которая должна быть сохранена на все времена», – уверена Ирина Яровая.

Президиум Законодательного Собрания Камчатского края единогласно поддержал этот законопроект. Дальнейшее его рассмотрение состоится в Государственной Думе РФ.