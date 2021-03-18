Полицейские задержали мильковчанина, совершившего две кражи за ночь

На Камчатке сотрудники полиции задержали подозреваемого, совершившего две кражи за ночь, сообщили в УМВД по Камчатскому краю.

В полицию с. Мильково с заявлением о краже обратился 51-летний мужчина, индивидуальный предприниматель. Неизвестный незаконно проник в помещения владельца кафе и магазина и похитил денежные средства, ноутбук и алкогольную продукцию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Мильковского МО МВД России установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 25-летний молодой человек, который раньше работал у заявителя.

Установлено, что ночью 15 марта злоумышленник разбил окно закусочной и незаконно проник в помещение. В кафе он похитил алкогольную продукцию и деньги из кассы. В кассе также хранились ключи от магазина владельца, о чём подозреваемому было известно. В эту же ночь, воспользовавшись похищенным ключом, молодой человек проник в помещение магазина, откуда похитил ноутбук и денежные средства. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 145 тысяч рублей.

После этого воришка уехал в Петропавловск-Камчатский, где скрывался от правоохранителей. В течении двух суток сельчанина нашли и задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Он помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.