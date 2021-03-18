Выставка MITT-2021 ориентирует на внутренний туризм

«Павильон, рассказывающий о красоте Камчатского края, его индустрии впечатлений и гостеприимства стал одним из самых ярких и посещаемых на 27-й Международной туристической выставке MITT, которые проходит в эти дни в «Крокус Экспо», – сообщил представитель Корпорации развития Камчатки в Москве Михаил Зарубин.

Она стала первым масштабным конгрессно-выставочным мероприятием в России, которое проходит после коронавирусного локдауна. Основной акцент MITT-2021 делает на внутренний туризм, что обусловило участие в его работе огромного количества отечественных представителей отрасли, в том числе с Камчатки.

В MITT-2021 принимают участие более полутора тысяч компаний из 29 стран мира. Свои предложения по организации поездок внутри страны представили 52 российских региона.

Открывая выставку, руководитель Федерального агентства РФ по туризму Зарина Догузова говорила о том, что тяжелый прошлый год отрасли удалось пройти с максимальной пользой для отечественной индустрии впечатлений. По словам чиновника, многие жители страны впервые для себя посетили некоторые регионы России, в которых благодаря фокусу на внутренний туризм происходят положительные изменения инфраструктуры и возможностей для поездок.

Михаилу Зарубину удалось поговорить с несколькими представителями краевой индустрии впечатлений и гостеприимства. Все они отмечают большой интерес к Камчатке со стороны российских и зарубежных посетителей выставки. Готовятся к подписанию несколько соглашений, в том числе с ведущими операторскими компаниями, которые предусматривают увеличение туристического потока в регион, но это вовсе не означает, что уже в текущем сезоне он кратно возрастет. Сдерживающими факторами по-прежнему остаются недостаточная развитость транспортной инфраструктуры полуострова и гостиничной сети, однако со стороны экспертов и специалистов отрасли отмечаются значительные позитивные изменения в этой сфере.

В выставке принял участие давний партнер КРКК французская архитектурно-проектная группа «Dianeige», которая является одним из мировых законодателей стиля и формата горнолыжных комплексов. В ближайшее время планируется встреча руководства КРКК с представителем компании в России Янезом Шкорьянцем для корректировки планов сотрудничества.

По ежегодной традиции регионы-участники представили авторские ленты на конкурс видеосюжетов о российских регионах. К сожалению, в программеMITT-2021 ролика о Камчатке не значится.