Ключевые задачи по нацпроектов на Камчатке в 2020 году выполнены в полном объеме

В правительстве Камчатского края обсудили тоги реализации национальных проектов за 2020 год и планы на 2021 год. В прошлом году ключевые задачи по нацпроектам в регионе были выполнены в полном объеме.

«Что касается национальных проектов, считаю, что каждый из них значим для региона. Особенно важны для жителей Камчатки социально значимые нацпроекты, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Это такие проекты, как «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие», – отметил председатель краевого правительства. – Управлению по национальным проектам и стратегической деятельности аппарата губернатора и правительства Камчатского края поручено организовать более четкий и жесткий контроль за реализацией мероприятий нацпроектов и перестроить работу в части формирования отчетности», - сказал председатель правительства – первый вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

В рамках реализации региональной составляющей национальных проектов в 2020 году были реализованы ключевые мероприятия:

национальный проект «Демография» -построены детский сад в п. Тиличики на 150 мест, региональный спортивно-тренировочного центр по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский;

национальный проект «Здравоохранение» - проведено оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием – 283 ед.;

национальный проект «Образование» - создан высокотехнологичный детский центр развития «Кванториум»;

национальный проект «Экология» - запущен мусоросортировочный комплекс в п. Вулканный;

национальный проект «Жилье и городская среда» - завершено строительство 2-х многоквартирных жилых домов общей площадью 20,4 тыс. кв., обустроено 62 придомовые/общественные территории и 4 детских площадки.

национальный проект «Цифровая экономика» - проложено 158 км ВОЛС по территории Камчатского края, подключено 59 социально значимых объектов в 10 муниципальных образованиях Камчатского края к высокоскоростному интернету.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» Камчатский край вошел в топ-10 регионов страны (проложено в общем объеме 42 км. автомобильных дорог).