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Концепцию цифровой трансформации государственного управления планируется внедрить на Камчатке

Концепцию цифровой трансформации государственного управления планируется внедрить на Камчатке

В рамках онлайн-форума «ProДФО — Республика Саха (Якутия)» заместитель председателя правительства Евгений ЧЕКИН рассказал федеральным коллегам о концепции цифровой трансформации государственного управления в Камчатском крае. Ключевые темы форума были посвящены цифровизации, распространению информационных технологий и развитию несырьевого сектора экономики ДФО. В сессиях форума приняли участие представители правительства Республик Саха (Якутия) и Бурятия, других регионов ДФО, региональные предприниматели и инвесторы, федеральные эксперты и общественные деятели, представители медиасообщества.

«Концепция цифровой трансформации государственного управления в Камчатском крае разрабатывалась в соответствии с национальными целями и определенными указами Президента РФ в рамках трансформации государственного управления. Для успеха данной концепции необходимо сочетание технологических драйверов развития, новых инструментов государственной политики и регулирования, развития человеческого капитала и деловой среды», – сказал Евгений Чекин.

«Цифровая трансформация в госуправлении не сводится только к совершенствованию сервисов госуслуг. Значительными являются возможности современных цифровых технологий для трансформации выработки государственной политики и нормотворчества, администрирования доходов, управления государственным имуществом, контрольно-надзорной деятельности. При этом цифровые технологии используются для целей планирования, мониторинга и оценки результатов деятельности органов власти, – отметил Евгений Чекин. – Масштабы ожидаемых изменений в государстве и обществе настолько велики, что цифровизацию необходимо рассматривать как основной инструмент».

Цифровая трансформация государственного управления должна повысить как результативность, так и эффективность принимаемых решений, подчеркнул заместитель председателя правительства региона.


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