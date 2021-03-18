На Камчатке стартовала процедура предварительного голосования «Единой России»

Прием заявлений для участия в предварительном голосовании партии продлится до 29 апреля

На Камчатке стартовало предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в Государственную Думу, Законодательное Собрание и органы местного самоуправления региона.

Попробовать свои силы в партийном праймериз и в итоге быть выдвинутым от ЕР на выборах сможет любой гражданин России, достигший 18-летнего возраста, не имеющий судимости, счетов в зарубежных банках и иностранного гражданства. При этом, потенциальный кандидат может быть как членом «Единой России», так и беспартийным.

«Мы рассчитываем, что кандидатами предварительного голосования станут самые активные жители нашего края, неравнодушные. Ждем большого количества участников среди представителей региональных некоммерческих организаций, представителей профессий реального сектора, бизнеса, сотрудников социальных учреждений. Партия открыта для всех и готова выдвинуть кандидатом на выборах тех кандидатов, которых определят жители нашего края. Тех, кто хочет сделать наш край лучше», - отметила секретарь регионального отделения партии Виктория Сивак.

Проведением процедуры предварительного голосования займется Региональный организационный комитет.

«Оргкомитет сформирован из представителей общественных организаций и объединений края, волонтерских движений. Это наши земляки, которые обладают и авторитетом и профессионализмом. Они будут заниматься приемом документов у кандидатов, консультировать участников, заниматься организацией процедуры предварительного голосования. Напомню, что она проводится по самой открытой и конкурентной модели, когда проголосовать за будущих кандидатов в депутаты смогут все жители края», - подчеркнула Виктория Сивак.

В ближайшее время в местных отделениях партии также будут созданы оргкомитеты, которые займутся проведением предварительного голосования по отбору кандидатов в органы местного самоуправления. Новацией этого года станет возможность электронного голосования для камчатцев.

В сентябре жителям Камчатки предстоит избрать не только депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона, но и депутатов представительных органов и глав сельских и городских поселений. Всего в регионе пройдет 38 избирательных кампаний на замещение 167 мандатов.