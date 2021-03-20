Перед прилетом на Камчатку горнолыжники пройдут акклиматизацию на Сахалине

С 30 марта по 4 апреля в Камчатском крае пройдут престижные соревнования - Чемпионат и Кубок России по горнолыжному спорту состоятся на горе Морозной.

В первый соревновательный день запланирована дисциплина «супергигант». Первого апреля - «слалом-гигант». Последующие два дня мужчины и женщины будут соревноваться в дисциплине «слалом». 4 апреля пройдут командные соревнования.

Подобные состязания среди сильнейших спортсменов страны на Камчатке провели в 2019 году после почти двадцатилетнего перерыва.

«С 2019 года мы возобновили традицию проведения соревнований на Камчатке и смогли привлечь другие субъекты. Планируем проводить их на ежегодной основе. В перспективе - проведение крупных международных соревнований на горе Морозная, к примеру, таких как Кубок Дальнего Востока», – рассказал главный судья чемпионата и Кубка России по горнолыжному спорту Сергей Петров.

Перед соревнованиями на Камчатке лучшие горнолыжники России примут участие в Кубке Дальнего Востока. Международные соревнования пройдут на Сахалине. Таким образом, перед чемпионатом и Кубком России у спортсменов будет возможность акклиматизироваться, освоиться в новом часовом поясе и показать хорошие результаты.

Напомним, в дни соревнований гора Морозная будет открыта для туристов и любителей горнолыжного спорта. Для них организаторы предусмотрели две трассы, которые расположены под кресельными канатными дорогами.

Международные соревнования проводятся на искусственном снеге, который позволяет развить высокую скорость. Для непрофессионалов такие трассы опасны.