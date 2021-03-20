Министерство рыбного хозяйства края проведёт выездные приёмы граждан в двух районах края

22 марта представители регионального минрыбхоза проведут приём граждан в селе Эссо, а 23-го — в посёлке Усть-Камчатск.

Напомним, в полномочия министерства рыбного хозяйства Камчатского края входят вопросы распределения квот добычи водных биологических ресурсов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, для организации любительского и спортивного рыболовства, а также для осуществления промышленного рыболовства. Министерство организует работу по определению границ рыболовных участков, осуществляет подготовку краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса региона и проводит конкурсы на право заключения договора пользования рыболовными участками.

Приём граждан в селе Эссо Быстринского района начнётся в 16 часов 22 марта по адресу: ул. Терешковой, 1. Встреча с жителями Усть-Камчатского района пройдёт по адресу: ул. 60 лет Октября, 24 в 13 часов.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.