 
В Петропавловске-Камчатском 03:03, 22 Марта, понедельник
ночью -8°C
днем 1°C
ветер 11,4 м/с
Завтра 23 Марта
-5 ... 3°C
ветер 9,4 м/с
Камчатка в порядке

Министерство рыбного хозяйства края проведёт выездные приёмы граждан в двух районах края

Министерство рыбного хозяйства края проведёт выездные приёмы граждан в двух районах края

22 марта представители регионального минрыбхоза проведут приём граждан в селе Эссо, а 23-го — в посёлке Усть-Камчатск.

Напомним, в полномочия министерства рыбного хозяйства Камчатского края входят вопросы распределения квот добычи водных биологических ресурсов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, для организации любительского и спортивного рыболовства, а также для осуществления промышленного рыболовства. Министерство организует работу по определению границ рыболовных участков, осуществляет подготовку краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса региона и проводит конкурсы на право заключения договора пользования рыболовными участками.

Приём граждан в селе Эссо Быстринского района начнётся в 16 часов 22 марта по адресу: ул. Терешковой, 1. Встреча с жителями Усть-Камчатского района пройдёт по адресу: ул. 60 лет Октября, 24 в 13 часов.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.

175

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых