Заключенные изготовили мебель для детей из Усть-Камчатска

Заключенные ИК-5 общего режима изготовили для "Центра дополнительного образования детей" п. Усть-Камчатск два комплекта декоративной мебели: стульев, табуретов и столов из дерева, - сообщили в УФСИН России по Камчатскому краю.

На производство мебели, которая уже доставлена заказчику, двоим осуждённым, трудоустроенным на участке деревообработки, понадобилось около десяти дней.

Добавим, что это не первый контракт исправительного учреждения на поставку в отдалённый район.

Сейчас в исправительной колонии № 5 изготавливают модульную общественную баню для села Майское. Её производство находится в завершающей стадии. В скором времени изготовленный под ключ социально важный объект будет передан на доставку.