Чего хотят и чем живут водители такси в свой профессиональный праздник

Эксперты hh.ru в преддверии профессионального праздника Дня водителя такси, который отмечают ежегодно 22 марта, проанализировали потребность работодателей и соискателей по всей стране в транспортной сфере и выяснили насколько популярна профессия водителя такси, какие зарплаты ожидают соискатели и какие требования, а также гарантии предъявляют компании-работодатели.

За 2020 год в работодатели России опубликовали более 12 000 вакансий для водителей такси. С начала года работодатели по стране успели опубликовать несколько тысяч вакансий для водителей такси, при этом потребность по сравнению с началом 2020 года несколько ниже в целом по стране. В пятерку лидеров по спросу на водителей такси вошли: Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Краснодарский край, Новосибирская область. Обычно работодатели предлагают кандидатам гибкий или сменный график работы (60% от всех вакансий). Средняя зарплата от работодателей по стране в вакансиях для водителей такси – 70 000 рублей, что на 27% выше, чем в прошлом году.

«Что касается ситуации в регионах Дальневосточного ФО, то с начала текущего года работодатели разместили более 150 вакансий для водителей такси, что в целом повторяет потребности прошлого года в это же время. Большая часть этих вариантов пришлась на Хабаровск (31%) и Владивосток (24%). Средняя зарплата, которую готовы платить работодатели сейчас – 60 000 рублей. Требования и условия работодателей к кандидатам на место водителя такси в целом одинаковы как для компаний, содержащих таксопарк, так и для сетевых организаций. Так среди условий встречаются: работа на новых машинах работодателя; опыт работы приветствуется, но не обязателен, а вот стаж вождения обычно просят от 1 года; оплата может быть ежедневной или после отработки рабочей недели. В требования часто входит: уверенное пользование мобильными устройствами и спокойный стиль вождения; владение русским языком и строгое соблюдение ПДД», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.