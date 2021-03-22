59 НКО Камчатки примут участие во втором конкурсе президентских грантов 2021 года

Итоги заявочной кампании от некоммерческих организаций на получение президентских грантов подвел вице-губернатор региона Павел Ясевич в ходе еженедельного оперативного совещания с главой региона.

«Заявочная кампания стартовала с 1 февраля и продлилась до 15 марта. В этом году в рамках второго конкурса президентских грантов было подано беспрецедентное количество заявок — 59. Результаты рассмотрения этих заявок будут подведены к июню. Сейчас независимые эксперты Фонда президентских грантов проводят их оценку, после чего и будут распределены денежные средства», — сказал вице-губернатор.

Он также поблагодарил АНО "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" за плодотворную работу с НКО в части информирования о возможности получения президентских грантов и консультационной поддержки.

«Чтобы и в дальнейшем НКО принимали активное участие в конкурсе президентских грантов, в нашем региональном конкурсе, росло качество подготовки заявок, необходимо усилить центр поддержки некоммерческих организаций», — добавил Павел Ясевич.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил качественную работу Центра. Если в 2019 и 2020 годах на второй конкурс президентских грантов было подано по 26 заявок, то в этом году их количество увеличилось более чем в 2 раза.

Напомним, Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, как правило, два раза в год и предоставляет гранты на реализацию проектов по 13 грантовым направлениям.

Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и участвуют в развитии институтов гражданского общества.