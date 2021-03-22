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59 НКО Камчатки примут участие во втором конкурсе президентских грантов 2021 года

59 НКО Камчатки примут участие во втором конкурсе президентских грантов 2021 года

Итоги заявочной кампании от некоммерческих организаций на получение президентских грантов подвел вице-губернатор региона Павел Ясевич в ходе еженедельного оперативного совещания с главой региона.

«Заявочная кампания стартовала с 1 февраля и продлилась до 15 марта. В этом году в рамках второго конкурса президентских грантов было подано беспрецедентное количество заявок — 59. Результаты рассмотрения этих заявок будут подведены к июню. Сейчас независимые эксперты Фонда президентских грантов проводят их оценку, после чего и будут распределены денежные средства», — сказал вице-губернатор.

Он также поблагодарил АНО "Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" за плодотворную работу с НКО в части информирования о возможности получения президентских грантов и консультационной поддержки.

«Чтобы и в дальнейшем НКО принимали активное участие в конкурсе президентских грантов, в нашем региональном конкурсе, росло качество подготовки заявок, необходимо усилить центр поддержки некоммерческих организаций», — добавил Павел Ясевич.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также отметил качественную работу Центра. Если в 2019 и 2020 годах на второй конкурс президентских грантов было подано по 26 заявок, то в этом году их количество увеличилось более чем в 2 раза.

Напомним, Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций, как правило, два раза в год и предоставляет гранты на реализацию проектов по 13 грантовым направлениям.

Грантовая поддержка может быть предоставлена НКО, которые реализуют социально значимые проекты, а также проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина и участвуют в развитии институтов гражданского общества.

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