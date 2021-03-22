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Близится историческая дата: 30 лет назад упряжки «Берингии» впервые пришли в Палану

Близится историческая дата: 30 лет назад упряжки «Берингии» впервые пришли в Палану

15 марта 1991 года Палана хлебосольно встречала участников гонки на собачьих упряжках «Берингия», о чём северяне вспоминают до сих пор с восторгом. Многие даже помнят имя победителя этапа «Эссо- Палана», это их земляк Александр ПЕТРОВ. Его упряжка прошла тогда 650 километров за 91 час 30 минут (это сегодня считается медленно, а тогда – очень быстро).

Привёл упряжки в Палану основатель гонки Александр Печень, который вместе с товарищами из журнала «Северные просторы» проложил маршрут «Берингии-1991» из Эссо в Марково, разделив его на несколько основных и промежуточных этапов. В Палане тогда заканчивался первый основной этап.
О круглой дате, которая благодаря «Берингии» вписана в историю Паланы, напомнил северянам писатель Александр Смышляев – автор книг, которые в 2020-2021 году удалось переиздать на деньги благотворителей - «Первопроходцы «Берингии» и «Берингия» гонка из Книги Гиннеса»
11 марта на литературно-краеведческом вечере в местном музее Александр Смышляев дарил книги всем желающим, да ещё и с собственным автографом. Писатель прибыл в Палану с литературно-краеведческим десантом Ассоциации библиотек Камчатки, подхватив эстафету культурно-просветительского проекта «Берингия» – лицом к лицу с Севером», который вместе со своей командой реализует в сёлах Корякии основатель «Берингии» Александр Печень.
«Сегодня понял, что рассказывать историю создания «Берингии» 30 лет спустя необходимо, – делится впечатлениями от встречи с северянами А. Смышляев, – ведь выросло поколение, которое этой истории не знает, воспринимая упряжки и традиционные нарты как архаизм. Да, даже в Корякии! Выросло поколение, которое не знает в лицо основателя гонки Александра Печеня – Командора! Он 20 лет вёл «Берингию» по тундре Корякии, привозя в сёла не только праздник и радость общения, но и гуманитарную помощь детям. При этом никто на эту гонку денег из бюджета Камчатки не выделял – «Берингию» проводили на средства спонсоров и при помощи жителей Корякии… Я благодарен Александру Михайловичу за его идею переиздать мои книги о «Берингии». Они документальные, написаны в те годы по горячим следам, и в том их ценность».
Отметим, что культурно-просветительский проект «Берингия» –лицом к лицу с Севером», который сейчас реализует рамках зимнего фестиваля «Берингия» Александр Печень, родился ещё в те годы, когда Александр Михайлович лично вёл гонку на собачьих упряжках «Берингия». Сегодня возрождённый проект, как и раньше, включает в себя и доставку гуманитарного груза в сёла Корякии, и фестиваль фильмов о «Берингии», – а их в фильмотеке Командора 25(!), и выставку фотографий Виктора Гуменюка, и выставку детских рисунков, посвящённых гонке – «Берингия» глазами детей Севера». Теперь вот прибавилась презентация книг.
Уже в следующем году А. Печень планирует издать красочный альбом детских рисунков разных лет, посвящённых «Берингии» и доставить её в сёла Корякии в рамках своего культурно-просветительского проекта. Ежегодно в каждом селе Командор собирал и затем бережно хранил рисунки участников конкурса «Берингия» глазами детей Севера». Теперь к этой коллекции прибавятся художественные произведения маленьких северян нового поколения.
Вместе с А. Печенем в команде проекта «Берингия» – лицом к лицу с Севером» работают технический специалист Александр Лазарев и режиссер документального кино Денис Клеблеев. 11 марта они отправилась в Оссору, где также планируют провести запланированные проектом встречи и выставки.
Напомним: основные средства на проект «Берингия» – лицом к лицу с севером» выделило правительство Камчатского края, также к проекту подключились неравнодушные жители Камчатки, общественные организации и предприниматели полуострова, собрав основательный гуманитарный груз для жителей сёл по маршруту гонки «Берингия – 2021».
Участники гуманитарной акции «Берингия – детям Корякии»:
- Правительство Камчатского края, в том числе Министерство туризма КК и АНО «Камчатский туристический информационный центр».
- Холдинговая компания «НОВАЯ КНИГА».
- Полиграфический холдинг «КАМЧАТПРЕСС».
- КГБУ «Камчатский краевой объединённый музей».
- Камчатское отделение Русского географического общества (РГО).
- ФГБУ «Кроноцкий заповедник».
- Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края и Природный парк «Вулканы Камчатки».
- Камчатская региональная межнациональная общественная организация (КРМОО) «Содружество».
- Студия «Щőрс».
- Общественная организация молодёжи КМНС в Камчатском крае «Дружба северян».

Вера СТУПНИКОВА, пресс-секретарь проекта«Берингия» –лицом к лицу с севером».
Фото Александра ПЕЧЕНЯ, Александра ЛАЗАРЕВА и Александра СМЫШЛЯЕВА
 Палана, март 2021 г.

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