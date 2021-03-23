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Камчатка в порядке

На Камчатке благоустроят территории вблизи новых соцобъектов

На Камчатке благоустроят территории вблизи новых соцобъектов

Губернатор края и члены правительства обсудили необходимость реализации проектов по благоустройству вблизи территорий новых социально значимых учреждений.

«Необходимо благоустраивать не только территории, относящиеся к детским садам, школам, лечебным и спортивным учреждениям, но и прилегающие к ним, поскольку зачастую после завершения строительства они не благоустраиваются. Мусор, пустыри, несформированные зеленые насаждения, сложный рельеф мешают формировать тропиночную сеть, подходы к новым зданиям, вызывают неудобство, выглядят неприглядно и в целом могут вызывать нарекания местных жителей и пользователей учреждений», – отметил главный архитектор края Михаил Кудряшов.

Губернатор поручил участникам комиссии определить ключевые объекты для приведения в порядок и проработать вопросы реализации нового механизма работы.

«Синхронизация национальных проектов касается не только столицы региона, но и всех муниципалитетов. Важно комплексно подходить к реализации проектов – жителям должно быть комфортно жить в городах и поселках», – подчеркнул Владимир Солодов.

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